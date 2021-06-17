محمد هنيدي على مقعد المذيع.. ليست المرة الأولى

تصدر اسم محمد هنيدي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث، فور إعلانه تقديم برنامج حواري على شاشة قناة «المحور» في ثوبها الجديد، الذي انطلق في رمضان الماضي.

وارتبط محمد هنيدي بأذهان الجمهور بتقديمه للأفلام المختلفة والمسلسلات، وحتى الإعلانات أصبح واحدًا من أهم نجومها في الفترة الأخيرة، بسبب طريقته الكوميدية، وأيضا هو أحد المؤثرين على السوشيال ميديا من خلال تعليقاته الساخرة.

محمد هنيدي على السوشيال ميديا

البرنامج الذي يقدمه محمد هنيدي ليس الأول، ففي رمضان الماضي، قدم هنيدي برنامج على السوشيال ميديا الخاصة به، وكان برنامجًا يوميًا يحكي به المواقف والطرائف التي مر بها في حياته، بالإضافة إلى كواليس أهم المشاهد في أعماله وغيرها من يومياته والسلسلة حققت نجاحا كبيرا.

برنامج نجم الكوميديا مع محمد هنيدي

وظهر هنيدي أيضا في برنامج اكتشاف المواهب الكوميدية «نجم الكوميديا»، الذي أذيع على شاشة قناة الحياة عام 2016 أى قبل 5 أعوام، وشاركه في لجنة التحكيم وقتها النجم الراحل حسن حسني، والنجمة اللبنانية سيرين عبد النور.

البرنامج الجديد لهنيدي عبارة عن اكتشاف المواهب الكوميدية، واستثمارها وخرج من البرنامج عدد من الكوميديانات، مثل مينا نادر ومحمد ترك، وكان يعتمد على تقديم الاسكتشات الكوميدية والمقارنة بينهم.

وقبل برنامج «نجم الكوميديا» قدم محمد هنيدي للمرة الأولى برنامج «الحقيقة» على شاشة «روتانا مصرية» عام 2012 ولم ينل النجاح الكبير، وقرر وقتها هنيدي أن يكف فترة عن تقديم البرامج، وكان هنيدي قد أعلن وقتها أن هذه التجربة جديدة ومثيرة بالنسبة له، وأن فكرة البرنامج جديدة وتحمس لها منذ عرضها عليه، وأنه اختار برنامج «Trust»، «لحظة الشك» لتكون تجربته الأولى فى تقديم البرامج لمستوى الفكرة الجيدة والجديدة على الوطن العربي.