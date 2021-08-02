محمد هنيدي: «شيكابالا مفيش حد زيه في الملعب»

أبدى الفنان محمد هنيدي إعجابه الشديد باللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، بسبب مهاراته الفردية، ودوره مع نادي الزمالك.

محمد هنيدي: الإنس والنمس فيلم مهم ومختلف

وقال هنيدي، فى حوار لايف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن شيكابالا لا يوجد أحد في مستواه بالملعب، بعد أن سئل فى الحوار عن مستوى شيكابالا، نظرا لزملكاوية هنيدي الشديدة.

وأوضح هنيدي فى حواره أنه منتظر بفارغ الصبر عرض فيلمه الجديد الإنس والنمس، الذي من المقرر أن يعرض في دور العرض المصرية الأربعاء المقبل.

وطمأن هنيدي جمهوره السعودي، بأن الفيلم سيعرض في 12 الشهر الجاري، مشددا على أن الفيلم الجديد مختلف تماما عن كل أعماله السابقة، لمشاركته مع المخرج الكبير شريف عرفة.

كانت الفنانة منى زكي ومحمد هنيدي تصدرا محركات البحث وتريندات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد استعدادهما للتعاون معًا مرة ثانية بعد «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، من خلال فيلم سينمائي جديد يحمل اسم «الجواهرجي»، من تأليف عمر طاهر ومن إخراج إسلام خيري، ويشارك في بطولته أيضًا أحمد السعدني وتارا عماد.

أحداث فيلم «الجواهرجي» لـ منى زكي ومحمد هنيدي تدور حول تاجر مجوهرات، يجسد دوره محمد هنيدي، وتلعب منى زكي دور زوجته، وتنشأ بينهما العديد من المواقف الكوميدية.

وأوضحت مصادر لـ«الوطن» أن منى زكي بدأت التحضيرات على الفيلم، منذ أيام، وتُشعر بحالة من الحماس الشديد، لعودة تعاونها مع محمد هنيدي من جديد، لا سيما وأنهما حققا نجاحًا كبيرًا في فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية».

يأتي ذلك بعد غياب استمر لمدة 23 عامًا، من آخر عمل فني جمع بينهما وهو فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، الذي عرض في عام 1998.