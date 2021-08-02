تبدأ من 179 ألف جنيه.. قائمة أسعار سيارات «رينو» في السوق المحلي

يتوفر بالسوق المحلي مجموعة قوية من الطرز المختلفة للسيارات الملاكي ما بين فئات السيدان، والرياضية متعددة الاستخدامات، وأيضا العائلية ذات الـ7 راكب، ومن ضمن القائمة المطروحة سيارات العلامة الفرنسية «رينو» والتي تتواجد داخل السوق المحلي بـ5 طرز مختلفة للسيارات الملاكي، لذا نستعرض خلال السطور التالية قائمة أسعار سيارات رينو 2021 داخل سوق السيارات المحلي:

رينو لوجان موديل 2021

- تتوافر السيارة السيدان بـ6 فئات مختلفة التجهيزات.

- الفئة الأولى بسعر 179 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 199 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 209 آلاف جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 219 ألف جنيه.

- الفئة الخامسة بسعر 229 ألف جنيه.

- الفئة السادسة بسعر 239 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة 110 حصان، وعزم دوران 148 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

رينو سانديرو موديل 2021

- تتوافر السيارة الهاتشباك بفئتين:

- الفئة الأولى بسعر 229 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 249 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة 110 حصان، وعزم دوران 148 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

رينو ميجان موديل 2021

تتوافر السيارة السيدان بـ4 فئات مختلفة التجهيزات:

- الفئة الأولى بسعر 279 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 329 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 348 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 389 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1200 سي سي تربو، ينتج قوة 130 حصان، وعزم دوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

رينو داستر موديل 2021

تتوافر السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV بـ 3 فئات مختلفة التجهيزات:

- الفئة الأولى بسعر 288 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 318 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 348 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة 115 حصان، وعزم دوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

رينو كادجار موديل 2022

تتوافر السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV بـ 3 فئات مختلفة التجهيزات:

- الفئة الأولى بسعر 389 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 414 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 434 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1200 سي سي تربو، ينتج قوة 130 حصان، وعزم دوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.