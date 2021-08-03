3 عقوبات على جريمة انتحال الصفة واختلاس الألقاب.. تعرف عليها

من بين الأمور التي تناولها قانون العقوبات المصري جريمة انتحال الصفة والتي وصفها في الباب العاشر منها بـ«اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق» حيث وضع 3 عقوبات تخص هذه الجريمة وهي الحبس والغرامة، بالإضافة إلى نشر الحكم أو ملخصه في إحدى الجرائد على نفقة المحكوم عليه.

انتحال الصحفة

وبخصوص جريمة انتحال الصفة فقد نصت المادة 155 من قانون العقوبات على الآتي: كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجري عملا من مقتضات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.

اختلاس الألقاب والوظائف

بينما نصت المادة 156 من قانون العقوبات في الباب العاشر الخاص بموضوع انتحال الصفة أو «اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق» على الآتي: كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علنية العلمة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

تقلد النياشين

وبالإضافة إلى جريمة انتحال الصفة أو اختلاس الألقاب والوظائف فقد عاقبت المادة 157 من قانون العقوبات المصري بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علنية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك يلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

كما عاقبت المادة 158 من القانون أيضا بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علنية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانا أجنبيا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.

وأخيرا نصت المادة 159 من الباب العاشر في قانون العقوبات على أنه فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.