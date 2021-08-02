رئيس جامعة جنوب الوادي يحسم الجدل حول شرط «محو الأمية»

رد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، على استغاثة أهالي خريجي جامعة جنوب الوادي بقنا، بشأن منع استلام شهادات التخرج للطلاب، إلا إذا تمكن الطالب من محو أمية اثنين من غير المتعلمين، بقوله إن مشاركة طلاب جامعة جنوب الوادي إلزامية في المشروع القومي لمحو الأمية، ومن ضمن متطلبات الحصول على شهادة المؤهل الدراسي.

جامعة جنوب الوادي.. إلزام طلاب 7 كليات محو أمية أشخاص

وتابع رئيس جامعة جنوب الوادي، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي تفعيلاً لقرار مجلس جامعة جنوب الوادي بجلسته رقم (286) المنعقدة بتاريخ 24 أغسطس 2020، بشأن إلزام طلاب كليات التربية والتربية النوعية والتربية الرياضية والآداب والتجارة والحقوق بقنا والتربية بالغردقة، للمشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية، اعتباراً من العام الجامعي الحالي 2020/ 2021، على أن يشارك طالب الفرقة الرابعة بمحو أمية عدد (2) من الدارسين، وطالب الفرقة الثالثة بمحو أمية عدد (4) من الدارسين، وطالب الفرقة الثانية بمحو عدد (6) من الدارسين، وطالب الفرقة الأولى بمحو أمية عدد (8) من الدارسين بفصول محو الأمية خلال سنوات الدراسة، بالتنسيق مع فروع الهيئة العامة لتعليم الكبار وإداراتها في محافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر.

وأكد «غرباوي» أن هذا يأتي من منطلق تفعيل دور جامعة جنوب الوادي في التصدي لقضية الأمية، التي تشكل عائقاً من عوائق تحقيق التنمية المستدامة بصعيد مصر، فيما أشار البيان إلى أن طلاب جامعة جنوب الوادي حققوا نجاحات ملموسة منذ تطبيق قرار الإلزام، وحصول الجامعة على مراكز متقدمة بين الجامعات المصرية في مجال محو الأمية.

جامعة جنوب الوادي.. منح إفادة للخريجين مع ذكر عدم محو الأمية

وتيسيراً على الطلاب، قرر رئيس الجامعة بشأن طلاب السنوات النهائية، أن يُمنح الطالب افادة من الجامعة بنجاحه، لتقديمها إلى التجنيد، وكذلك للتقديم إلى الكليات العسكرية، لعدم تعطيل الطلاب، مع الذكر في الإفادة أن الطالب لا يستوفي متطلب محو الأمية.