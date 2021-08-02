اعترافات جديدة لقاتل صديقة زوجته في الجيزة: «قطعناها في 4 ساعات»

واصلت الجهات الأمنية المختصة بمحافظة الجيزة، التحقيق في واقعة مقتل مضيفة في ملهى ليلي بمنطقة العجوزة التابعة للمحافظة، على يد صديقتها وزوجها، وذلك بعد العثور على جثة الفتاة المجني عليها، مقطعة إلى أشلاء في مكانين، فكان جزء من جثتها ملقى في طريق الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، بينما كان الجزء الآخر، ملقى داخل محول كهربائي في مدينة السادس من أكتوبر.

تمثيل الجريمة

وقال المتهم الرئيسي، وهو زوج صديقة المجني عليها، في اعترافاته أثناء تمثيل الجريمة، إنه راود الفتاة عن نفسها، إلا أنها رفضت ذلك، وحاولت الصراخ والاستغاثة، ما دفعه لكتم أنفاسها وخنقها، حتى فوجئ بوفاتها دون أن يشعر، بحسب اعترافاته.

المتهم الرئيسي يستعين بزوجته في تقطيع جثة المجني عليها

وأضاف المتهم، في حضور فريق من النيابة العامة، وفريق من البحث الجنائي، تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أنه بعدما فوجئ بوفاة المجني عليها، استعان بزوجته، وأحضر منشارا وخنجرا، وبدأ في تقطيع الجثة بغرض التخلص منها، حتى لا يفتضح أمره، ويلقى القبض عليه.

جثة المجني عليها في «تاكسي»

وقال المتهم، إنه فصل رأس المجني عليها أولا عن جسدها، ومن ثم قطع الجسد إلى نصفين، ووضع النصف العلوي منه داخل حقيبة سفر، وأحضر سيارة أجرة (تاكسي)، وألقاها في طريق الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، بينما تخلص من الرأس والجزء السفلي للجثة في محول كهربائي قريب من محل إقامته بمدينة السادس من أكتوبر، لينهي المتهم اعترافاته قائلا: «كل ده حصل في 4 ساعات بس».

في حين قالت الزوجة في اعترافاتها أثناء تمثيل الجريمة، وأمام رجال المباحث، أنها استدرجت المجني عليها إلى بيتها بهدف «كسر عينها»، وذلك لخلافات سابقة بينهما على أحد «الزبائن» في الملهى الليلي الذي تعملان به.

تجديد حبس المتهمين

عقب الانتهاء من تسجيل الاعترافات وتمثيل الجريمة، قرر قاضي المعارضات، حبس المتهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعدما نسبت لهما تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وطلبت تحريات المباحث النهائية، بشأن الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد العثور على أشلاء جثة في طريق الواحات البحرية، وبعد عمل التحريات اللازمة تم التعرف على هوية المجني عليها والعثور على الأجزاء المتبقية من جسدها، كما تم تحديد الجناة وإلقاء القبض عليهم وبمواجهتهما اعترفا بجريمتهما.