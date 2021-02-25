أمن الجيزة يكشف حقيقة أخبار اختطاف فتاة بالصف: خشيت لوم أهل صديقتها

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن خطف فتاة بسيارة ميكروباص من أمام إحدى المدارس الكائنة بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد الفتاة المشار إليها وتبين أنها «طالبة بالمرحلة الثانوية» وتم التقابل مع صديقتها «طالبة» والتى أفادت أنها وصديقتها المذكورة عقب خروجهما من المدرسة قامت الفتاة المشار إليها باستقلال دارجة نارية رفقة أحد الأشخاص «نجار» وأنها خشيت لوم أهل صديقتها لها، ادعت لهم كذبًا أنها تعرضت للاختطاف من قبل سيارة ميكروباص ولم تعلم أنه سيتم تداول الخبر على مواقع التوصل الإجتماعى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الفتاة المعنية بالخبر وصديقها المذكور وبمواجهتهما قررا أنهما إنصرفا بغرض التنزه ، وباستدعاء والد الفتاة «سائق» اتهم الأخير بتحريض كريمته القاصر على الهرب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .