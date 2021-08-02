خطوة بخطوة.. اكتب «قائمة المنقولات الزوجية» بشكل سليم

«قائمة العروس» واحدة من القضايا الشائكة التي تشغل بال المقبلين على الزواج، فهي تضمن حقوق الزوجة، وقد تكون سببا في تعرض الزوج للسجن، في حالة اتهامه بتبديدها، وحتى نضمن حقوق كلا الطرفين، يجب أن تتضمن القائمة صيغة معينة وطريقة محددة تكتب بها، وفق ما أكده بلال جابر، محامِ الأحوال الشخصية، وذلك في سؤال وإجابة.

لماذا تُكتب القائمة للعروس؟

تكتب القائمة، كنوع من ضمان إثبات حق العروس في المنقولات الزوجية والذهبية، ولأنها توضع في بيت الزوج، يقوم الأخير بالتوقيع عليها باعتبارها أمانة ترد للزوجة حين تطلبها.

متى تكتب قائمة العروس؟

يفضل أن تكتب القائمة يوم «كتب الكتاب» أو بعده وليس قبله، وذلك لإثبات العلاقة الزوجية بين الطرفين.

من يقوم بالتوقيع على القائمة؟

يقوم الزوج بالتوقيع على القائمة كحافظ للأمانة، ويوقع الشهود، ويكونوا من أهل الزوج والزوجة، ويتم إثبات أرقام بطاقات الرقم القومي الخاص بهم.

وماهي طريقة كتابة القائمة؟

لكتابة القائمة بشكل صحيح، يتم اتباع الآتي:

- كتابة «قائمة بالمنقولات الزوجية» في منتصف السطر.

- ثم كتابه: استلمت أنا «اسم الزوج» وأحمل بطاقة رقم كذا «الرقم القومي» المنقولات المبينة بالقائمة والمملوكة للسيدة «اسم العروس» وهي على النحو التالي، ويذكر المنقولات بالتفصيل.

وما هي البنود التي يتم ذكرها في قائمة العروسة؟

1- أولا قطع الأثاث، وتذكر كل قطعة على حدها كالآتي:

- غرفة نوم للكبار كاملة التشطيب موديل كذا وسعرها كذا.

- غرفة نوم إضافية مكونة من سرير ودولاب بسعر كذا.

- طقم أنتريه مكون من عدد كراسي وكنب وطاولة، ونيش بسعر كذا.

- طقم سفرة مكون من طاولة حجمها كذا وعدد 6 كراسي وموديلها وسعرها.

2- المطبخ، ويشمل القطع المجهزة داخل المطبخ مثل الرخام والألوميتال، وتكتب الأدوات الموجودة وسعرها الإجمالي.

3- التنجيد، ويشمل المراتب والمخدات والبطاطين، ويذكر أمام كل نوع السعر، وفي النهاية السعر الإجمالي.

4- الستائر عددها وسعرها.

5- السجاد عددها وأسعارها.

6- النجف عدده وسعره النهائي.

7- أدوات كهربائية أنواعها وموديلها ورقمها وسعرها النهائي.

8- أدوات مطبخ بكافة أنواعها، وفي النهاية يذكر إجمالي السعر.

9- أدوات ومعدات بلاستيك وإجمالي السعر.

10- الصيني ويشمل أدوات المطبخ والنيش ويذكر في النهاية سعرها بالكامل.

11- المفارش، وتشمل ملاءات السرير والمفارش والمناشف، وغيرها وتذكر بالعدد والنوع إذا كانت علامة تجارية معروفة وسعرها.

12- الذهب أو الشبكة، وتكتب بالتفصيل، مثل حلق عيار 21 وزن 6 جرامات ذهب..الخ

صيغة الإقرار

وفي نهاية المنقولات، تكتب صيغة الإقرار بالاستلام، وتكون كالآتي:

«أقر أنني تسلمت هذه المنقولات بعد معاينتها على الطبيعة ومعرفتي الكاملة لها وأتعهد بالحفاظ عليها من التلف، كما يحافظ الشخص على أمواله الخاصة، ولا يجوز لي التصرف بأي منها إلا بعد إذن من مالكتها زوجتي السيدة (ويذكر اسم زوجته)، وأتعهد بالحفاظ عليها وعدم تبديدها، وتسليمها إليها عند طلبها بحالتها التي كانت عليها عند استلامي لها أو رد قيمتها أو قيمة ما تلف منها دون التوقف على شرط وفي حال الامتناع أكون خائنا ومبددا للأمانة وألا أكون مسؤولاً مسؤولية مدنية وجنائية».

وأخيرا يقوم الزوج بالتوقيع وبعده الشهود.