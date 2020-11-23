تفاصيل 5 ساعات تحقيق مع والد "رضيع الحنة": طليقتي ساومتني بـ"القايمة"

اتهم والد الرضيع "أيمن" الذي توفى نتيجة تناوله مادة سامة، والمعروف بـ"رضيع الحنة"، طليقته بقتل نجله وكذلك بالزنا.

وذكر "رضا.م"، نقاش، ووالد الرضيع في أقواله في تحقيقات نيابة مركز المحلة، والتى استمرت نحو 5 ساعات، تحت إشراف المستشار تامر السعدني، رئيس نيابات شرق طنطا، والمستشار محمد أبو غزالة رئيس نيابة مركز المحلة، أن زوجته "ولاء.خ"، 21 عامًا، في فترة العدة من طلقة رجعية، وطفله كان معها بحكم أنها الحاضنة له، وكانت تقيم عند أهلها، وأنه علم بخبر تناول طفله مادة سامة بعد وفاته، وأنه عثر على صور وفيديوهات جنسية لها مع بعض الشباب، وأنه يشك في وفاة ابنه بطريقة غير طبيعية، وأن هناك شبهة جنائية في الواقعة، بسبب بكاء طفله الذي كان يزعج طليقته، وكذلك حتى تتفرغ لعلاقاتها المشبوهة، مشيرًا إلى أن هذا ما دفعه لتحرير محضر بالواقعة يتهم فيه طليقته بقتل طفله والزنا.

وكشف والد "رضيع الحنة"، أن طليقته ساومته على التنازل عن محضره مقابل أن تعفيه من كافة حقوقها الزوجية والنفقة وقائمة المنقولات والمشغولات الذهبية، وهو ما أثار الشك والريبة في قلبه، ودفعه لمطالبة النيابة العامة باستخراج جثة طفله من مقابر العائلة وتشريحها ومعرفة أسباب الوفاة.

في الوقت ذاته، طالبت النيابة العامة في مركز المحلة، الطب الشرعي ندب طبيب والعمل على استخراج الجثة وتشريحها لمعرفة أسباب الوفاة، كما طالبت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بعمل التحريات حول الواقعة، وإحضار المتهمة لسماع أقوالها فيما هو منسوب إليها من تهم.

تعود احداث الواقعة، عندما تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، بلاغًا بوصول الطفل "أيمن. ر. م"، عمره عام ونصف العام، من قرية سندسيس بمركز المحلة الكبرى، مصاباً بحالة تشنج، وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي عليه تبين وجود تيبس بالجسد وزرقان في الأجزاء السفلى من الجسم، نتيجة تناوله مادة سامة عبارة عن حناء وماء أكسجين وحالته سيئة، واُحتجز بقسم عناية الأطفال ووُضع على جهاز التنفس الصناعي لعمل إنعاش قلبي رئوي له في محاولة لإنقاذه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية، وحُرر المحضر رقم 6 / 226 أحوال.

وتبين أن الزوجة منفصلة عن زوجها والطفل كان يقيم معها، وأن الطفل خرج من غرفة نوم والدته وحالته الصحية تدهورت وأصيب بضيق في التنفس، ونُقل إلى مستشفى المحلة العام في محاولة لإسعافه، غيرأنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

ومن جانبه، تقدم أشرف العفيفي، محامي والد الطفل ويدعى "رضا. م"، 35 عامًا، نقاش، ببلاغ إلى نيابة مركز المحلة الكبرى، اتهم فيه مطلقته وتدعى "و. خ"، 21 سنة، ربة منزل، بالتخلص من الطفل، مطالباً بإعادة فتح التحقيق في واقعة وفاته وتشريح الجثة بمعرفة الطب الشرعي لشكه في وفاته جنائياً حيث تخلصت منه بسبب كثرة بكائه وإزعاجها الدائم.