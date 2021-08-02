«الزهراء لايق» قارئة القرآن أمام الرئيس «عروسة» خلال أيام

أعلنت أسرة «الزهراء لايق حلمي قنديل»، قارئة القرآن الكريم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، عن خطوبتها على «أحمد رمزي أبو داوود»، ابن عمدة قرية «الشباس»، التابعة لمركز دسوق، وذلك خلال أيام، حيث جرت مراسم قراءة الفاتحة في منزل أسرة العروسة، على أن يتم الإعلان عن موعد الخطوبة خلال الأيام القادمة.

طلال: ستكون الخطوبة عبارة عن حفل إنشاد ديني

وقال الشيخ أحمد طلال، شيخ الفتاة «الزهراء لايق»، إن حفل خطوبتها ستكون على عريسها «أحمد أبو داوود»، بعد أسبوع من الآن، وسيتم حجز قاعة كبيرة، وسيتم دعوة عدد من المنشدين، وستكون الخطوبة عبارة عن حفل إنشاد ديني.

وأضاف «طلال» قائلاً لـ«الوطن» أنه تمت قراءة الفاتحة في منزل العروسة بين الأسرتين على أن يتم تحديد موعد الخطوبة والإعلان عنه موعده ومكانه خلال أيام.

ظهور الزهراء في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري

وظهرت الزهراء لايق، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، وتمكنت بصوتها الذهبي، في قراءة القرآن الكريم، في لفت أنظار الحضور، حيث أنها حصلت على المركز الأول على مستوى العالم في تلاوة القرآن الكريم، وحائزة على المركز الأول في مسابقة الصوت الذهبي «شارك من البيت» للقرآن الكريم وتجويده.

وكرمها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، وقالت في أول تعليق لـ«الوطن»، إنها فخورة جداً بالمكانة التي وصلت إليها، وبإتاحة مؤسسة الرئاسة هذه الفرصة العالمية العظيمة لها، مشيرةً إلى أنها فخورة بتمكين المرأة والفتيات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقالت: «كنت فخورة بوصفه للمرأة وتمكينه ليها، وبقول إنني مبسوطة جداً وأكون موجودة ممثلة للمرأة وفتيات مصر، مبسوطة جداً، وفخورة بأمي، التي تحملت الصعاب لأجل تربيتي أنا وأخويا».