متحدث التنمية المحلية: 3 برامج خاصة بمنظومة المخلفات الصلبة

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتابعان معدلات تنفيذ منظمة المخلفات الصلبة التي سيجرى إنشاؤها، وفقًا لتكليفات القيادة السياسية، موضحًا أنها تضم 3 برامج تشمل البنية التحتية الخاصة بمصانع المخلفات، والبرنامج الثاني يخص الأماكن التي سيجرى تجميع فيها المخلفات في المحافظات، مشيرًا إلى وجود 4 محطات وسيطة الأولى في عين شمس والباقي في مدينة نصر، أما البرنامج الثالث فسيكون مختص بالتحصل الآمن للمخلفات الصلبة من أجل دفنها وفقًا للمعايير البيئية.

وأوضح «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المواجهة» المذاع على فضائية «Extra News» اليوم الاثنين، أن هناك تعاون بين نواب المحافظين ورؤساء الأحياء لتزيين الأحياء بشكل تنافسي في المناطق الشمالية والجنوبية، ويجرى الاتفاق على مصنع تدوير المخلفات في السلام ليكون المدفن الآمن في منطقة العبور، كما سيظهر الشكل الجديد للشوارع بعد رفع الكفاءة الفترة المقبلة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الشكل الجمالي والنسق الحضاري في القاهرة سيتطور إلى الأفضل، وسيجرى رفع مخلفات المؤسسات المختلفة والمحلات مع التدخل اليومي على 3 ورديات، منوهًا بأن هذا سيعيد الشكل إلى النسق الحضاري لتوفير شكل أفضل للبيئة، كما سيجرى توطين التكنولوجيا في الدولة المصرية من أجل نقل التكنولوجيا الموجودة في ألمانيا وهولندا، بالإضافة إلى فتح خطوط تدوير مخلفات جديدة في محافظات جديدة خلال الشهور المقبلة.

وذكر أنه جرى إعداد مخططات في مراكز الاستشارات البيئية، كما يجرى دراسة كل حي ومحافظات القاهرة الكبرى التي تخرج نحو 47% من المخلفات في مصر لذا خططت الدولة لاستغلال هذه المخلفات من خلال مدافن صحية آمنة ومصانع لتدوير المخلفات الآمنة.

وواصل: «رفعنا 44 مليون طن مخلفات خلال عام ونصف، 30 مليون طن منها متوالد يومي و14 مليون طن مخلفات تاريخية موجودة من 30 و40 سنة».