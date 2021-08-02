حقيقة خبر وفاة حياة الفهد.. شائعة نفتها وسائل الإعلام الكويتية

انتشرت خلال الساعات الماضية، عبر السوشيال ميديا، أنباء عن وفاة حياة الفهد، التي تعد واحدة من أهم الفنانات في تاريخ الدراما العربية والكويتية، وهو ما جعل البعض يتساءل عن حقيقة خبر وفاة حياة الفهد.

حقيقة خبر وفاة حياة الفهد: شائعة ساعدت السوشيال ميديا على انتشارها

وحول حقيقة خبر وفاة حياة الفهد بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، سارعت وسائل إعلام كويتية لنفي الخبر، مؤكدة أن الفنانة بصحة جيدة وخبر وفاتها عارٍ عن الصحة ولا أساس له، وطالبت كل نشطاء مواقع التواصل بتحري والتأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية قبل نشرها.

حقيقة خبر وفاة حياة الفهد: نعت صديقتها انتصار الشراح قبل ساعات من شائعة رحيلها

وقبل أيام من انتشار وفاة حياة الفهد، كانت الفنانة قد نعت صديقتها وزميلتها الفنانة الكويتية انتصار الشراح، التي توفيت منذ بضعة أيام بعد صراع مع المرض.

وعبّرت حياة عن حزنها الكبير على رحيل إنتصار، ونشرت صورتها على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي وكتبت: «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي» بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره نعزي أنفسنا بوفاة الفنانة القديرة، أختنا أم سالم، انتصار الشراح، ربي يرحمها ويغفر لها».

جدير بالذكر أن حياة الفهد، كانت قد دخلت في مشاكل عديدة مؤخرا، حيث قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، منذ عدة أشهر، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري، المحامي، التي يطالب فيها بإدراج الفنانة الكويتية حياة الفهد على قوائم الممنوعين من دخول مصر.

كان سمير صبري، قد قال في دعواه، إن ما فعلته حياة الفهد، سابقة لا يقدم عليها إلا أعداء الأوطان والحاقدين والجاحدين والكارهين لمصر، حيث تطاولت من تدعي حياة الفهد الكويتية على المصريين وعلى أم الدنيا، وذلك حيث طالبت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أزمة وتعدي»، بطرد الوافدين للأراضي الكويتية، و‫عدم علاجهم‬.