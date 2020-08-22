الحكم في دعوى إدراج حياة الفهد بقوائم الممنوعين من دخول مصر 12 سبتمبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي لإدراج الفنانة الكويتية حياة الفهد على قوائم الممنوعين من دخول مصر للحكم بجلسة 12 سبتمبر المقبل.

وقال صبري في دعواه إنه في سابقة لا يقدم عليها إلا أعداء الأوطان والحاقدون والجاحدون والكارهون لمصر تطاولت من تُدعى حياة الفهد الكويتية على المصريين وعلى أم الدنيا الدولة المصرية، وذلك حيث طالبت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أزمة وتعدي"، بطرد الوافدين من الأراضي الكويتية، و‫بعدم علاجهم‬.

‫وأضافت الدعوى أنها قالت لو كان الأمر بيدها ستقوم برميهم في الصحراء، ‬وذلك على خليفة تفشي فيروس كورونا في دولة الكويت خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى زيادة عدد الوفيات، حيث قالت نصًا: "إحنا تعبنا، إحنا ليش نبتيلي فيهم، حرام تعبنا، والكويت ما تتحمل كل هذا، كما طالبت بعدم دخول أي شخص إلى الكويت خلال الفترة المقبلة، وعدم استخراج أي تصاريح"، مضيفًا: لا نبالغ عندما نقول إن فضل مصر على العرب والمسلمين كان ولا يزال عظيمًا، وسيستمر إلى يوم الدين.

ويرى الشاعر المصري فتحي عبدالله أن حياة الفهد لا تمثل الشعب الكويتي ولكنها تمثل النخبة الفاسدة في المجتمعات العربية.

وأضاف عبدالله أنها نخب فاسدة تابعة للأنظمة العربية المستبدة لا يهمها تقارب العرب ولا المسلمين، بل يعملون على التنافر لأنهم عنصريون.

وقال عبدالله إن الشعب الكويتي يحب مصر وباقي الشعوب العربية، لكن هذه النخبة العربية لا تمثل أي شعب، واختتم عبدالله بقوله: "الأنظمة العربية لا ترجو لشعوبها النجاة من الفيروس ولا الحروب ولا الفقر".