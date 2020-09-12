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محمود مسلم

رفض دعوى إدراج حياة الفهد على قوائم الممنوعين من دخول مصر

كتب:

محمد عيسى
10:35 م | السبت 12 سبتمبر 2020
الفنانة الكويتية حياة الفهد

الفنانة الكويتية حياة الفهد

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي والتي يطالب فيها بإدراج الفنانة الكويتية حياة الفهد على قوائم الممنوعين من دخول مصر.

وقال صبري في دعواه، في سابقة لا يقدم عليها إلا أعداء الأوطان والحاقدين والجاحدين والكارهين لمصر تطاولت من تدعي حياة الفهد الكويتية على المصريين وعلى أم الدنيا، الدولة المصرية، وذلك حيث طالبت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أزمة وتعدى"، بطرد الوافدين من الأراضى الكويتية، و‫بعدم علاجهم‬.

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