وزير قطاع الأعمال: أصحاب مصالح يحاربوننا.. ونواجه ضربا تحت الحزام

أعرب الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن سعادته بما وصلت إليه خطط تطوير القطاع حتى الآن، حيث ذكر أن خطط التطوير بمثابة جبل، والمرحلة الأولى تتسم بالصعوبة الشديدة، خاصة في ظل وجود أصحاب المصالح الذين يتعمدون شن الحروب، إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر.

الوزارة لديها القدرة علي الرد على كل المزاعم وحملات التشكيك

وأضاف «توفيق»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الوزارة لديها القدرة علي الرد على كل المزاعم وحملات التشكيك، والضرب تحت الحزام، متابعًا: «نقوم بعمليات تطهير على مستوى مجالس الإدارة عبر تغيير 95% منها»، كما أن ما يحدث الآن تغيير جذري، وما كنا نحلم بتحقيقه في عام، ننجزه في شهرين.

خطط التطوير أرست قواعد جديدة بشأن فكرة التسويق

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن خطط التطوير أرست قواعد جديدة بشأن فكرة التسويق، عبر تشكيل لجان مركزية بالشركات للتسويق والبيع، إضافة إلى تأسيس لجنة استثمار مركزية في كل شركة قابضة، والوزارة لديها 63 شركة وعملنا علي نظام ميكنة لاتخاذ القرار وربط الشركات ببعضها البعض ليتمكن صانع القرار من اتخاذ القرار المناسب.

طرح لوائح العمل الموحدة بين الشركات قريبا

وأردف أن آليات الإدارة الفاعلة وضعناها وهو نجاح كبير لنا، موضحا أن لوائح العمل الموحدة بين الشركات طرحناها منذ عام وحدث بها حوار مجتمعي وتم تعديلها وسنطرحها قريبا.