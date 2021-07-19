وزير قطاع الأعمال لـ«الوطن»: بدء تجارب شركة «أوبر» للسيارة الكهربائية بعد العيد

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن بدء تجارب شركة «أوبر» للسيارة الكهربائية الجديدة، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن الشركة أوبر ستجري التجارب اللازمة على السيارة الجديدة في شوارع القاهرة لكي تستطيع تقييمها بشكل فعلي على أرض الواقع.

وأضاف «توفيق» في تصريح خاص لـ«الوطن» أن شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية انتهت من تجاربها للسيارة الكهربائية EN70 الجديدة، قائلًا إن التجارب جاءت مرضية جدًا بشكل كبير، لتؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح، مشيراً إلى انتهاء التجارب في سبتمبر المقبل، موضحًا أن العمل بها بدأ من أول يوليو الحالي لمدة 3 أشهر بعد استيراد نحو 13 سيارة من الشركة الصينية.

وفي نهاية يونيو الماضي، أطلقت وزارة قطاع الأعمال العام السيارة الكهربائية «نصر E70» المقرر البدء في إنتاجها منتصف العام المقبل في شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ومحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وبدأت وزارة قطاع الأعمال في دراسة مشروع إنتاج السيارة الكهربائية منذ منتصف 2019، في إطار خطوات إصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، ومنها إحياء شركة النصر للسيارات، تماشيًا مع التوجه العالمي نحو السيارات الكهربائية، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو توطين صناعة المركبات المستخدمة للطاقة النظيفة، حيث يهدف هذا المشروع إلى الحفاظ على البيئة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والانبعاثات الحرارية التي لها تأثري سلبي على المواطنين والاقتصاد.

ووقعت شركة النصر لصناعة السيارات مذكرة تفاهم مع شركة دونج فينج في يونيو 2020 بعد عدة أشهر من التفاوض والتأكيد على نقل الخبرة بتأسيس مركز للأبحاث بشركة النصر للسيارات، وجرى توقيع الاتفاق الإطاري بين الجانبين في يناير 2021.