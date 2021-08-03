وزير قطاع الأعمال: «200 دولار» سعر القميص المصري في الأسواق العالمية

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن المجمع الجديد بشركة الغزل والنسيج بالمحلة سيشمل مصنعا هو الأضخم في العالم للغزل ومصنع الصباغة والتكييس، متابعا أن المجمع الجديد للنسيج سيكون بأحدث التقنيات في العالم بما فيها الرقابة على الماكينات والموارد البشرية ونظم التحكم، كما أن نصف منتجات مصر التي ستصدر ستخرج من الغزل والنسيج بالمحلة، «200 دولار هو سعر القميص المصري فى الأسواق العالمية».

تأسيس شركة لتسويق وبيع منتجات الغزل والنسيج بـ 100 مليون جنيه

وأضاف «توفيق»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه سيكون لنا علامة جديدة «براند» باسم واحد وسنصدر منه للعالم، كما تم تأسيس شركة جديدة لتسويق وتجارة وبيع منتجات الغزل والنسيج برأسمال قدره 100 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تمت الاستعانة بخبراء في التسويق من القطاع الخاص لهم علاقة بالأسواق العالمية لنبدأ التسويق خارجيا، كما أن البراند الجديد هو علامة تجارية جديدة ستكون عالمية ويتم تسجيله في دول العالم التي سنصدر لها.

خطة لإطلاق البراند الجديد قبل سبتمبر

وتابع وزير قطاع الأعمال العام: «لدينا خطة لإطلاق (البراند الجديد) العلامة التجارية قبل سبتمبر بعد انتهاء تسجيله في كل دول العالم»، كما أن تم اختيار 3 منتجات نهائية فقط للتصدير بعد تطوير مصانع الغزل والنسيج، وستكون لدينا خطوط لإنتاج القميص والملابس الداخلية والمنسوجات ستصدر للخارج، «أحضرنا مصممين من أوروبا من أجل المنتج المصري الجديد».

هناك تصميمات للقمصان الجديدة ستكون إيطالية

وأكد توفيق، أن هناك 10 تصميمات للقمصان الجديدة ستكون إيطالية، كما أنه في الربع الأول من يناير المقبل سنبدأ التصدير للمنتجات المصرية الحديثة، ومصر ستذهب بمنتجاتها الجديدة للمنافسة في الأسواق العالمية.