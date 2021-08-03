وزير قطاع الأعمال: لا بيع لأي شقة بالعقارات التاريخية.. دي ثروة لا تقدر

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على خطة تطوير شركات القطاع، «نضع معايير جديدة للأشخاص الذين استقدمناهم للإدارة، مع وضعهم تحت المراقبة، إضافة إلى تحديد مستهدف يجب تحقيقه»، موضحًا أنه من المقرر افتتاح 5 محال جديدة تابعة للغزل والنسيج، مع مضاعفة عددهم إلى 20 العام المقبل.

عدد عمال شركات الوزارة يصل إلى 192 ألف عامل

وأضاف «توفيق»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن عدد العمالة المطلوبة للماكينات الجديدة لشركة الغزل والنسيج أقل من العدد الذي تحتاجه الماكينات المتوافرة الآن بنسبة 20%، لكن في نفس الوقت لن يتم الاعتماد على عمالة جديدة، حيث إن عدد عمال شركات الوزارة يصل إلى 192 ألف عامل.

لدينا 100 مبنى في المناطق التاريخية ولدينا خطة لتعظيم استغلال هذه الأصول

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أنه لن يتم بيع أي شقة بالعقارات التاريخية التابعة للوزارة، معلقا «ثروة لا تقدر، ولدينا 100 مبنى في المناطق التاريخية ولدينا خطة لتعظيم استغلال هذه الأصول، ومن المقرر التفاوض مع المستأجرين، لاستغلالها»، مؤكدا أن عملية التفاوض لن تتم مع السكان، وستقتصر على مستخدمي الوحدات إداريا فقط.

قد نعرض على السكان حوافز مالية كأمر اختياري بحت

وأضاف «قد نعرض على السكان حوافز مالية كأمر اختياري بحت»، مشيرا إلى أنه من المتوقع طرح عملية تطوير المباني الأثرية من خلال شركة مصر للأصول العقارية أو عبر مطورين أجانب أو مصريين.