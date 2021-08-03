وزير قطاع الأعمال: لدينا شركات لو وضعنا فيها «مال قارون» لن يصلحها

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الخسائر في شركات قطاع الأعمال العام حتى الآن لم تنته، فهناك 80 مليون جنيه خسائر شركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة لوزارة النقل ولم نكن نعلن عنها، ولمدة عام ونصف قمنا بحسابات مجمعة لكل فروع شركة النصر للتصدير والاستيراد وجميعها تحقق خسائر، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية.

الشركة المصرية للملاحة تم تصفيتها

وأضاف «توفيق»، أن الشركة المصرية للملاحة تم تصفيتها ولدينا مشاكل في بيع سفنها ولكن في طريقها للحل، موضحًا أن الشركة القومية للأسمنت والحديد والصلب تم تصفيتها بسبب الخسائر، «لدينا شركة أو اثنين يمكن تصفيتها وما زالت لم تتضح الرؤية حتى الآن بشأنهما»، كما أن هناك شركة أو اثنين يمكن تصفيتها لأنه لا يوجد منطق لاستمرار عملها.

نموذج التوظيف حتى المعاش يجب تغييره

وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن قرار تصفية الشركات يأتي بعد التأكد أنها لن تحقق مكاسب ومستمرة في الخسائر، كما أن نموذج التوظيف حتى المعاش لا بد من تغييره، مؤكدًا أن الشركة موجودة لخدمة المجتمع وليس لتحقيق خسائر، حيث لا بد من وجود عائد على الأموال التي نستثمرها في الشركات، وهناك شركات لو رمينا فيها «مال قارون» لن يتم إصلاحها.

مكلف بإيجاد حلول جذرية للشركات التي تحقق خسائر

وأردف الدكتورهشام توفيق، أنه مكلف بإيجاد حلول جذرية للشركات التي تحقق خسائر، فالشركات التى تستمر فى الخسائر لا بد من إغلاقها، حيث إن 118 شركة لا بد أن تكون قادرة على الاستمرار، مؤكدا أنه يتم تقديم الدعم للشركات التي يمكن أن تحقق مكاسب، بينما منهج الحكومة عدم استمرار الدعم لشركات تخسر.