ترامب: الإعلام الكاذب كان سينتقدني لو كنت رئيسا للولايات المتحدة الآن

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن وسائل الإعلام الإخبارية الكاذبة، كانت ستنتقده بشدة لو أنه كان رئيسا للبلاد وفعل ما تفعله الإدارة الحالية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح ترامب: «لو كنت رئيسا الآن، وفي وضع ينتشر في فيروس كورونا، وعندما نرى في كل مكان في مدننا إطلاق نار وقتل للناس، وكذلك مع حدود مفتوحة تماما للمجرمين والأشخاص المصابين بالفيروس الذين يعبرون، فإن وسائل الإعلام التي تنشر أخبارا كاذبة لن تتركني أبدا».

«ترامب»: عندما تركت الرئاسة كانت الحدود قوية وآمنة

وأشار المسؤول الأمريكي السابق، إلى أنه عندما ترك منصبه الرئاسي كانت الحدود قوية وآمنة، ووكالات إنفاذ القانون لديها دعم غير مسبوق حتى رحيله، موضحا أنهم طوروا تحت قيادته لقاحا عالي الفعالية في أقل من 9 أشهر آمل ألا ينسى الناس ذلك أبدا.

وانتقد ترامب، خلال سنوات حكمه وسائل الإعلام الأمريكية، معتبرا أن معظمها منحازة وتدافع عن مصالح الديمقراطيين.

وكان ترامب، أعلن في وقت سابق، أنه سيبرز أدلة جديدة على الانتهاكات المسجلة في الانتخابات الرئاسية التي خسرها في 2020.

وقال الرئيس الأمريكي السابق: «هناك أدلة مهمة وقاطعة على أن الانتخابات تخللتها عمليات تزوير ومخالفات على مستوى لم تشهده بلادنا من قبل والكثير من هذا معروف وسيظهر الكثير في المستقبل القريب».

واتهم ترامب وسائل الإعلام المرتبطة بالديمقراطيين اليساريين الراديكاليين بإخفاء الحقائق، فضلا عن أنها لا تسمح لأحد برؤية وقراءة ما حدث بالفعل.

من جانبه، عارض رونالد فيشيتي محامي ترامب، إحالة الإقرارات الضريبية لموكله إلى الكونجرس.

وقال فيشيتي إنه لا يوجد أي دليل على مخالفة القانون، وأنه يعارض نشر الإقرارات ليس فقط نيابة عن موكله، بل ونيابة عن جميع من سيتولون منصب رئيس الولايات المتحدة في المستقبل، فيما لم يذكر المحام ما هي الخطوات التي يعتزم اتخاذها.

واتهم فيشيتي، خصوم ترامب السياسيين بأنهم يحاولون تشويه سمعته، مشيرا إلى أن وزارة العدل رفضت في وقت سابق مطالب المشرعين الديمقراطيين بشأن إقرارات ترامب الضريبية، معتبرة أن وراء تلك المطالب دوافع سياسية.