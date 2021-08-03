مسؤولون وأطباء يحذرون من الملح المغشوش: موجود بنسبة 20% ويؤدي للوفاة

يعتبر الملح من المنتجات الموجودة في كل البيوت المصرية، حيث يدخل في مكونات كل الأغذية التي نتناولها في البيوت، ويعتبر الملح المغشوش والفاسد من المخاطر التي قد يتعرض لها أي بيت مصري.

الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «CBC» فتح ملف الملح المغشوش بمداخلات عبر تطبيق «زووم» مع متخصصين، كما يلي:

رئيس شعبة المواد الغذائية: الملح المغشوش والفاسد 20% من الموجود في السوق

حذر محمد بشنفر، رئيس شعبة المواد الغذائية من الملح المغشوش، مشيرًا إلى أن مصر بذلت مجهودا كبيرا للقضاء على الملح غير الصالح للاستخدام الأدمي حيث وصلت نسبة الملح غير المطابق للمواصفات وغير الصالح للاستخدام الآدمي لـ40% مثل ملح السياحات والملح مجهول المصدر، محذرًا من ضرره على الإنسان.

وأشار إلى أن نسبة الملح غير المطابق للمواصفات وغير الصالح للاستخدام الآدمي وصلت حاليًا لـ20%، لافتًا إلى أن الملح غير المطابق للمواصفات به نسبة رطوبة ويعاني من انخفاض نسبة اليود عن النسبة المقررة، مشددًا على أنه أقل ضررًا من الملح القادم من السياحات، محذرًا من الملح مجهول المصدر.

وأشار إلى أن هذه الأنواع من الملح تُستخدم في صناعة المخللات حيث يُستخدم فيها كميات كبيرة من الملح، محذرًا من استخدام بعض مصانع المخلل لملح رخيص الثمن وكذلك مصانع الفسيخ والرنجة.

وأكد رئيس شعبة الملح أن جهات متعددة بذلت مجهودا كبيرا لمواجهة مشكلة الملح المغشوش وغير المطابق للمواصفات مثل وزارة التموين، ومباحث التموين والرقابة الصناعية وهيئة سلامة الغذاء وحماية المستهلك وأن مجهودهم ساهم في تقليل كميات الملح المغشوش في الأسواق.

أستاذ كلى يُحذر: الملح الفاسد والمغشوش يؤدي للوفاة

حسين الفيشاوي أستاذ أمراض الكلى بقصر العيني، فرق بين الملح المغشوش والملح الفاسد، لافتًا إلى أن الملح المغشوش يكون لديه مشكلة في التصنيع والتعبئة والتخزين والنقل، محذرًا من تسببه في التهابات حادة للمعدة وقيء مستمر وارتجاع في المريء وحرقان في الصدر وارتفاع درجة الحرارة ومغص ونزلة معوية وإسهال شديد، مشددًا على أن النزلة المعوية قد تصل مضاعفاتها لتسمم بكتيري في الدم قد يؤدي لانخفاض ضغط الدم وحدوث صدمة بكتيرية تسممية على أثرها يدخل المريض للعناية المركزة وقد يفقد حياته.

وأشار إلى أن بعض أنواع الملح الفاسد والمعبأ بشكل سيئ يحتوي على تكاثر بكتيري لعدم حفظه بشكل جيد وأن ذلك يؤدي إلى صدمة بكتيرية تسممية وقد يدخل المريض للعناية المركزة ويتعرض لمضاعفات قد تصل للوفاة.

ونصح الفيشاوي المواطنين بالحصول على الملح من الأماكن الموثقة والمعروفة على أن يكون إنتاج شركات محترمة ومعبأ بشكل جيد ولا يعاني من الرطوبة، محذرًا من شراء المنتجات الغذائية التي تحتوي على الملح من أماكن غير معروفة، مشددًا على إمكانية أن تكون هذه المنتجات صُنعت من الملح المغشوش.