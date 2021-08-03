بقوة 5.8 درجات.. زلزال يضرب منطقة جزر منتاواي الإندونيسية

ضرب زلزال، اليوم، بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر، منطقة جزر منتاواي الإندونيسية، وقالت «مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن الهزة وقعت على عمق 40 كيلومترا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأمس الاثنين، ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات، قبالة منطقة بابوا في أقصى شرق إندونيسيا، من دون صدور تحذير بشأن موجات المد العاتية «تسونامي» أو تقارير عن وقوع أضرار.

وضرب الزلزال على عمق ضئيل نسبيا بلغ 12 كيلو متر «نحو 180 كيلو متر شمال شرقي مدينة توال، وفقا لما ذكرته صحيفة «الاتحاد» الإماراتية.