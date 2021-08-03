كريمة عن مطرب أعلن شربه الخمور: استهانة بحدود الله وعدم تعظيم لها

علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على إعلان أحد مطربي المهرجانات أنه كان يشرب الخمور، تحديدًا «الويسكي»، خلال تصريحات منشورة له، معتبرًا أن ذلك مجاهرة بالمعصية ووصفها بأنها من أشد الموبقات والبلايا والرزايا.

وأوضح «كريمة» خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن المجاهر بالمعصية مطرود من عفو الله، لافتًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو من حكم بذلك «الحكم مش مني لكن من الرسول».

ونقل كريمة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم المذكور في صحيحي البخاري ومسلم والذي قال فيه «كل أمتي معافى إلا المجاهرون»، مشيرًا إلى أن الأمة المسلمة معافاة من عقوبات الله إلا المجاهرين، لافتًا إلى أن من ضمن المجاهرة أن يفعل أحدهم خطيئة ويستره الله ويكشف هو ستر الله عنه.

واعتبر كريمة المجاهرة بالمعصية بأنها جريمة وتكشف استهانة بحدود الله وعدم التعظيم لشعائر الله مبديًا غضبه من إعلان أحدهم أنه نجح في ايقاع فتيات بحباله وأن يعلن ذلك لأصدقائه ويريه صور هذه الفتاة عبر هاتفه المحمول.

وأشار كريمة إلى أنه يجوز اغتياب المجاهر بالمعصية ليتم تحذير الناس منه ومن فسقه، معتبرًا أن المجاهرة بالمعصية أصبحت مرضا اجتماعيا، مطالبًا بمحاسبة من يجاهر بالمعصية لأن من أمن العقاب أساء الأدب، على حد قوله.

حمو بيكا يعلن شربه الخمر

وكان مؤدي المهرجانات حمو بيكا قد حل ضيفا على برنامج «الوسط الفني» مع المذيع أحمد عبد العزيز على قناة «الحدث اليوم»، حيث اعترف بتعاطيه الخمر في مفاجأة صدمت جمهوره.

وقال حمو بيكا إنه يتناول الخمر، كما أصدر تصريحا مسيئا للشعب المصري.

وتابع حمو بيكا: «لما بشرب بكون متزن، والويسكي مبيعملش أي حاجة معايا بس بقالى 3 شهور موقفه، وحتى لما كنت بشرب مش دايما على طول لما بكون فى مناسبة بس بنصح أى حد أنه ميقربلهاش».