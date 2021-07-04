علي جمعة: لا يجب أن نطلب من شارب الخمر ترك الصلاة

قال فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن خلع الحجاب إثم باتفاق علماء المسلمين شرقا وغربا وسلفا وخلفا «مفيهوش خلاف»، ولكن الخلاف قادم ليس من أهل العلم، وكل فقهاء المسلمين يروا حجاب المرأة، مؤكدا أن إثم خلع الحجاب ليس كترك الصلاة، حيث يعتبر ذلك كبيرة من الكبائر وفريضة ركن من أركان الإسلام.

وأضاف «جمعة»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الصلوات الخمس من كمال وأركان الدين، وهي الصلاة والصيام والزكاة والحج مع الشهادين، «لما واحدة تقولي أنا مش محجبة أو كانت محجبة وتركت الحجاب بعد أزمة أو مشكلة يبقى فعلت إثما تحاسب عليه».

وتابع: «هل لما فعلت هذا الإثم هندخلها في الخسران المبين؟ لأ، فيه فرق ما بين الكبائر والصغائر وفيه فرق بين الذنوب في درجاتها، فترك الحجاب غير ترك الصلاة، فترك الصلاة مصيبة كبيرة، غير واحد بيصلي ويشرب الخمر، فالخمر أم الخبائث ولكن بالرغم من كدة الصلاة أعلى منها وأهم من هذا».

وواصل: «واحد لما ألاقيه بيعمل الإثم والفريضة، أقوله بطل الإثم مش بطل الفريضة، لعل صلاته تنهاه يوما، مقلهوش أنت بشرب خمر وبتصلي أنت ربنا هيقبل لك صلاة ؟ الكلام دة مينفعناش ولا بد أننا نأمر بالمعروف وتشجيعه في الصلاة ونهيه عن شرب الخمر وليس العكس».