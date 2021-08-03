استقرار أسعار حديد التسليح.. و«حديد عز» بـ14600 جنيه

استقر سعر حديد التسليح، اليوم الثلاثاء، 3 أغسطس 2021، للشهر الثالث على التوالي، بالتزامن مع استقرار أسعار الخامات عالميًا عقب تراجعات.

أسعار حديد التسليح اليوم:

وتستعرض «الوطن»، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021، للطن، على النحو التالي:

- سجل حديد «عز» للتسليح سعر 14600 جنيه، ويعد الأعلى سعرًا بالمقارنة بباقي الشركات.-

شركة العتال بـ14450 جنيهًا.

- شركة بشاي بـ14500 جنيه.

- شركة عطية بسعر 14300 جنيه.

- شركة سرحان بسعر 14300 جنيه.

- شركة المصريين بسعر 14500 جنيه.

- شركة العشري بسعر 14300 جنيه.

- شركة المراكبي بـ14300 جنيه.

- شركة مصر استيل بسعر 14350 جنيهًا.

أسعار الخامات عالميا:

سجلت أسعار الخامات عالميا، اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021، تراجعا سعريا، مقارنة بأسعار أمس الإثنين، ليباع خام الحديد بـ182 دولارًا، وفحم الكوك يباع بـ215.5 دولار، وخردة الصاج بسعر 469 دولارا، والبليت بـ660 دولارًا، وحديد التسليح بسعر 730 دولارًا، ولفائف أسلاك تباع بـ875 دولارًا، والمسطحات بـ945 دولارًا.

قال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية لـ«الوطن»، إن تثبيت شركات الحديد لأسعار حديد التسليح في شهر أغسطس، جاء بسبب تراجع الأسعار العالمية، لأهم مستلزمات الإنتاج لخامة حديد التسليح.

ولفت إلى أنه على الرغم من تراجع أسعار الحديد عالميا، إلا أن شركات الحديد لم تستجب لتلك الانخفاضات وثبتت الأسعار، مشيرا إلى أن السوق يسوده الهدوء في حركة البيع والشراء، إضافة إلى تفاؤل بانتعاشة خلال الشهر الجاري.

وكانت أسعار خام الحديد في كل من الأسواق الفورية والعقود الآجلة وصلت عند أدنى مستوياتها منذ 26 مايو وسجلت أسعار مكونات صناعة الصلب انخفاضًا أسبوعيًا قدره 19 دولارًا للطن للأسبوع الثاني على التوالي.

ويرجع الانخفاض الحاد في خام الحديد هو تزايد التشاؤم في السوق العالمى مع بدء المصانع في الصين إلى خفض الإنتاج في يوليو، حيث خفضت بعض المصانع طاقتها بنسبة 20-25٪، كما ألغت الصين الخصم الضريبي لتصدير بعض منتجات الصلب وزادت رسوم التصدير على الحديد الخام عالي النقاء.