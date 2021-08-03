الخميس.. قافلة طبية بمستشفى العريش لعلاج مرضى القلب والأوعية الدموية

يواصل مستشفى العريش استقبال مرضى القلب والأوعية الدموية لتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان فضلا عن إجراء العمليات الجراحية للحالات الحرجة، تنفيذا للبروتوكول الموقع بين 4 جامعات مصرية، ومديرية الصحة بشمال سيناء.

وقال الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش، في تصريح صحفي، اليوم، إن قافلة طبية من الجامعات المصرية ستتواجد بقسم قسطرة القلب والأوعية الدموية بداية من عصر الخميس المقبل لمدة أسبوع كامل، لتوقيع الكشف وإجراء العمليات الجراحية بالمجان على يد كبار المتخصصين وبأحدث الأجهزة الطبية بمستشفى العريش العام.

وأعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، استمرار إعفاء الحالات المرضية غير القادرة من رسوم الفحص الطبي بمستشفى العريش العام، طبقًا للتوجيهات الصادرة في هذا الشأن، والتي تستهدف مساعدة المرضى فى عملية إتمام العلاج.

وكانت مديرية الصحة أعلنت في بيان سابق، إعفاء 91 مريضًا من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية خلال شهر يوليه الماضي بمستشفى العريش العام، وهم من المرضى غير القادرين، وذلك بعد إجراء بحوث اجتماعية شاملة لهم وزيارتهم منزليًا من خلال فرق التضامن الاجتماعي.

كما أعلنت إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية بالمديرية، إعفاء 40 مريضًا من الرسوم بالقسم الداخلي و51 مريضًا بالعيادات الخارجية بمستشفى العريش العام، بعد الكشف الطبى وإجراء الفحوصات اللازمة، ضمن البروتوكولات الطبية التي تعقدها مديرية الصحة ومحافظة شمال سيناء لعلاج ومساعدة غير القادرين.