لإجراء عمليات قسطرة.. فريق طبى من معهد القلب في مستشفى العريش العام

أكد مصدر طبي بمستشفى العريش العام أن فريقا طبيا من المعهد القومي للقلب بالقاهرة، وصول إلى مستشفى العريش العام، اليوم الجمعة، لتوقيع الكشف الطبي على الحالات المرضية وإجراء عمليات القسطرة اللازمة للمرضى من أهالى سيناء.

وأكد بيان لمديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم، أن الفريق وصل بالفعل الى مستشفى العريش العام، ويضم «الدكتور إسلام محمود عبيد، استشاري القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومي، محمد حمدي حلمي، إخصائي القلب بالمعهد، محمد منصور البنا، إخصائي التمريض ومنسق القافلة».

وأوضح وكيل وزارة الصحة طارق شوكة، أن فريق معهد القلب يحضر إلى المستشفى أسبوعيا للقيام بالكشف على المرضى وإجراء العمليات الجراحية وعمليات القسطرة القلبية، وذلك طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة والمعهد القومي للقلب، لعلاج الحالات المرضية والتي تحتاج إلى جراحة لإعفاء أهالي سيناء من مشقة السفر للقاهرة.

الفريق الطبى متخصص فى أمراض القلب

يشار الى إن الفريق الطبي متخصص في أمراض القلب، وسيقوم بتوقيع الكشف الطبي على الحالات المرضية وإجراء اللازم لهم بوحدة قسطرة القلب التي تم افتتاحها في مستشفى العريش العام علي مدار اسبوع، حيث إنها مجهزة على أعلى مستوى، بناء على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بشمال سيناء والمعهد القومي للقلب لتشغيل وحدة قسطرة القلب بمستشفى العريش العام وإجراء العمليات الجراحية والكشف الطبي عن طريق أطباء معهد القلب بهدف توفير العلاج المجاني للأهالي في كافة أرجاء المحافظة.