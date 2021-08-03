مقتل شاب فى تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بأسيوط

لقى شاب مصرعه إثر إصابته بطلق ناري فى تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية «مير»، التابعة لمركز القوصية فى محافظة أسيوط.

تلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط إخطارا، اليوم، من مأمور مركز شرطة القوصية، بوصول بلاغا لغرفة عمليات النجدة، أفاد بتجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية مير دائرة المركز ووقوع قتيل.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وجرى السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار، وبالمعاينة والفحص تبين أن الخصومة تجددت بين عائلتي «الجموله والعكايكه»، بقرية مير دائرة المركز.

وأسفرت المشاجرة عن مقتل «إبراهيم جميل نعيم الجمل»، 21 سنة، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة، وفرض كردونا أمنيا حول منازل العائلتين، وجارى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.