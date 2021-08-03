الداخلية تسمح بتجنس 44 مواطنا بجنسيات أجنبية وترد «المصرية» لـ10 آخرين

أصدرت وزارة الداخلية، 3 قرارات، حملت أرقام 1179، و1217، و1218، لسنة 2021، بشأن رد الجنسية لمصريين.

وسمح القرار الأول لـ21 مواطناً بالتجنس بالجنسيات الأجنبية الموضحة قرين كل اسم منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، كما سمح القرار الثاني لـ23 مواطناً بحمل جنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالمصرية.

ونص القرار الثالث على أن ترد االجنسية المصرية لـ10 مواطنين، ونشرت هذه القرارات في الوقائع المصرية.