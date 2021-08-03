«تعليم القاهرة» تعلن بدء تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، عن موعد تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة، موضحًا أن التنسيق يبدأ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس الجاري لمدة أسبوع، مشددًا على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة اتباع جميع الخطوات الصحيحة عند تسجيل الرغبات.

وأضاف «المصدر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية، 230 درجة، مؤكدًا أن التنسيق يتم على أساس الدرجات التي حصل عليها الطالب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية.

ولفت إلى أن المديرية قررت تخفيض الحد الأدنى للتنسيق حتى 230 درجة بدلًا من 235 بناء على مطالب أولياء الأمور.

وأوضح أن التنسيق يتم إلكترونيًا من خلال هذا الرابط، مؤكدًا أن المديرية شددت على جميع المدارس بضرورة متابعة أعمال التنسيق وتقديم النصح والإرشاد لجميع الطلاب، لافتًا إلى أن النزول بالحد الأدنى للتنسيق جرى وفق الطاقة الاستيعابية في مدارس المرحلة الثانوية.

تخفيض تنسيق الثانوية العامة 2021

ومن جانبه، قرر محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، تخفيض تنسيق الثانوية العامة 2021 للقبول في المدارس، ليصبح 230 بدلا من 235، وذلك للعام الدراسي الجديد 2021/2022، استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور الذين طالبوا بالنزول بالحد الأدنى لتنسيق الصف الأول الثانوي، كما جرى التنبيه على جميع المدارس بضرورة الالتزام بهذه التعليمات.

وقال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنّ تخفيض تنسيق الثانوية العامة 2021 للقبول في المدارس يأتي تنفيذا لمطالب الكثير من أولياء الأمور وإتاحة فرصة الالتحاق بالثانوية لعدد كبير من الطلاب وفق الكثافة الاستيعابية للفصول في المدارس، مؤكدا أنّ المديرية حريصة على الاستعداد الجديد للعام الدراسي الجديد وفق التنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.