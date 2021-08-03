أسعار الأسمنت اليوم فى الأسواق.. مستقرة بعد الزيادة الرابعة للطن

سجلت أسعار الأسمنت، اليوم الثلاثاء 3 أغسطس، استقرارا سعريا عقب زيادة قيمتها 50 جنيها للطن، طبقتها الشركات المنتجة للأسمنت أمس الاثنين، حيث أبلغت شركات الأسمنت التجار والوكلاء بتلك الزيادة.

رأى شعبة مواد البناء بالغرف التجارية

من جانبها قالت شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن شركات الأسمنت طبقت الزيادة الجديدة فى طن الأسمنت أمس الاثنين.

وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إن الارتفاع المستمر فى سعر طن الأسمنت، ساهم فى تراجع الطلب، موضحًا لـ«الوطن»، بأنَّها ليست الزيادة الأولى لطن الأسمنت، حيث رفعت مصانع الأسمنت الأسعار خلال الشهر الماضى 3 مرات، بنسب تراوحت بين 50 إلى 200 جنيه للطن ليصل البيع في بعض الشركات إلى أكثر من 1050 جنيها لكميات لاتقل عن 30 طنا.

وترصد «الوطن»، أسعار الأسمنت، اليوم الثلاثاء 3 أغسطس، على النحو التالي:

أسعار الأسمنت المسلح

- يباع الطن بـ910 جنيهات بالشركة القومية للأسمنت.

ـ أسمنت سيناء يباع بسعر 875 جنيهًا.

أسمنت سيناء 425 يباع بسعر 860 جنيهًا للطن.

- المعلم يباع الطن بسعر 875 جنيهًا.

- أسمنت الصخرة يباع الطن بسعر880 جنيهًا.

- أسمنت حلوان يباع الطن بسعر 910 جنيهات.

- أسمنت المصري يباع الطن بسعر 875 جنيهًا.

- أسمنت السويس يباع الطن بسعر 910 جنيهات.

- أسمنت السويدي يباع الطن بسعر 910 جنيهات.

أسعار الأسمنت المخلوط:

- أسمنت النخيل يباع الطن بسعر 725 جنيهًا.

- أسمنت «إيه وان» يباع الطن بسعر 730 جنيهًا.

- أسمنت الواحة يباع الطن بسعر 769 جنيهًا.

- أسمنت السويدى يباع بسعر 758 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض

- أسمنت سوبر سيناء يباع الطن بسعر 2480 جنيهًا.

- يباع أسمنت العادة بسعر 2500 جنيه للطن.

- أسمنت رويال العادة يباع الطن بسعر 2425 جنيهًا.

- أسمنت الواحة الأبيض 2425 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المقاوم:

- أسيك سي وتر يباع الطن بسعر 910 جنيهات.

- السويس سي وتر يباع الطن بسعر 950 جنيهًا.

- السويدي المقاوم يباع الطن بسعر 959 جنيهًا.

أسعار الجبس

استقرت أسعار الجبس، اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021 على النحو التالي:

- شركة سيناء يباع الطن بسعر 850 جنيهًا.

- جبس العامرية يباع الطن بسعر650 جنيهًا.

- جبس السويس يباع الطن بسعر 580 جنيهًا.

- جبس الدولية يباع الطن بسعر 710 جنيهات.

- جبس المعمار يباع بسعر 690 جنيهًا للطن.

- جبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن.