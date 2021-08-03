«مياه أسيوط»: تطبيق تكنولوجيا التصوير التليفزيوني في صيانة الشبكات

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، تطبيق تكنولوجيا فحص شبكات الصرف الصحي باستخدام التصوير التلفزيونيCCTV داخل الشركة، وذلك من خلال رصد وفحص جميع أجزاء الأنابيب الداخلية لتحديد حالة الخطوط من الداخل بصورة حية، عن طريق كاميرا تليفزيونية مثبتة على ماتور يتم التحكم فيها لا سلكيًا من خلال شاشة عرض.

استخدام كاميرا لرؤية ما بداخل خطوط الصرف الصحي

وأوضح «عبدالغفار» أن عملية فحص التصوير التلفزيوني CCTV تشير إلى استخدام كاميرا لرؤية ما بداخل خطوط الصرف الصحي أو المصارف، للكشف عن الوصلات بين المواسير «الجوانات» من إزاحة أو فجوة، ترشيحات، والكشف عن الشروخ والكسور والثقوب المحتمل وجودها، وأيضًا الكشف عن ترشيحات المياه، ومراجعة ميل الفراغات واستقامتها.

الوسيلة الأكثر فعالية لأنها تسمح بتحديد العيوب فى التركيب وموقع انسداد المجاري

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن كاميرات التصوير التلفزيوني CCTV تعد الوسيلة الأكثر فعالية؛ لأنها تسمح بتحديد العيوب فى التركيب وموقع انسداد المجاري والخطوط، التي غالبًا ما يكون من الصعب تحديد مدى خطورتها دون استخدام كاميرات الفحص التليفزيونية، فهي بمثابة خطوة أولي وأساسية لمساعدة فريق الصيانة الذين يتعاملون مع خطوط الصرف الصحي التالفة في تحديد أفضل حلول الإصلاح الممكنة مما يقلل التكلفة، والوقت المستغرق لأعمال الصيانة.

وأكد استمرار أعمال الإحلال والتجديد لمحابس شبكات المياه بورش المحابس المتخصصة، التي تهدف لتحقيق الاستفادة الكاملة منها وإطالة العمر الافتراضى لها، معلنا أنه تم الانتهاء من أعمال صيانة وإصلاح 73 محبس زهر مرن ورمادى وسكينة وفراشة، لافتا إلى أنه خلال الفترة من عامى 2018-2020 م، تم الانتهاء من عدد إصلاح وصيانة 700 محبس ضمن خطة الإحلال والتجديد لكافة المحابس التى تمت بورشة المحابس الخاصة بالشركة.

وأشار إلى أن تلك الأعمال المنفذة ذاتيا لها عائدا اقتصاديا من خلال توفير قطع الغيار والخامات، التي تم تصنيعها بهدف النجاح في إصلاح المحابس وبأقل تكلفة ممكنة وتوفير تكاليف شراء محابس جديدة.