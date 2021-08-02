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«الحاجة ليلى» لـ«السيسي»: «دايماً بتشوف الغلابة وبتساعدهم ومبتتأخرش على حد»

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إبراهيم الديهي
10:19 م | الإثنين 02 أغسطس 2021
رئيس الوزراء أثناء تفقد منزل الحاجه ليلي

رئيس الوزراء أثناء تفقد منزل الحاجه ليلي

باتت الصور الخاصة بزيارة رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، لمنزلها المتهالك في محافظة المنوفية، أشهر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لإقامتها في ذلك المبنى بمفردها، بعد وفاة زوجها وعدم إنجابها أي أبناء، حيث لقيت هذه الصور ترحيباً كبيراً من أبناء الشارع المنوفي، الذين عبروا عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، وكذلك لرئيس مجلس الوزراء، على حرصه على تقديم كافة أشكال الدعم للأسر غير القادرة، والفئات الأكثر احتياجاً.

عبرت «الحاجه ليلى عبد الهادي» عن سعادتها الكبيرة بزيارة رئيس مجلس الوزراء لها في منزلها بقرية «دراجيل»، التابعة لمركز الشهداء، وأكدت أنها تعيش في المنزل منذ 13 سنة، بعد وفاة زوجها، وأنها لم تنجب أي أبناء، مشيرةً إلى أنه تم التواصل معها خلال الأشهر الماضية، لإدراج منزلها ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لتطويره وتجديده خلال الفترة المقبلة.

وأضافت «الحاجة ليلى»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن منزلها يتكون من غرفتين فقط وبدون حمام، وسقف المنزل بالبوص والأخشاب، والحالة العامة للسقف والمنزل متهالك قد يسقط عليها في أي لحظة، وأكدت أن موسم الشتاء يمر عليها بصعوبة بالغة، حيث تتساقط المياه من أعلى المنزل وتغرقة بالكامل، كما أشارت إلى أنها تحصل على معاش شهري 900 جنيه فقط، تصرف منه على علاجها وشراء الطعام ومستلزمات المنزل.

ووجهت «الحاجة ليلى» الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على مبادرة «حياة كريمة»، التي تعمل على توفير سكن كريم لغير القادرين، قائلةً: «ربنا يخليك لينا يا سيسي، دايماً بتشوف الغلابة وبتساعدهم ومبتتاخرش على حد، ربنا يقويك انت وكل اللي معاك ويكفيك شر المرض»، وأشارت إلى أنها عرفت بانتشار صورتها على التلفزيون والإنترنت من جيرانها، الذين أبلغوها بأن صورها، أثناء زيارة رئيس مجلس الوزراء لمنزلها، تملأ شاشات التلفزيون.

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