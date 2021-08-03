افتتحها الرئيس.. تعرف على أبرز منتجات «سايلو فودز»

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، مشروع المدينة الصناعية الغذائية الجديدة «شركة سايلو مصر للصناعات الغذائية»، «SILO FOODS»، التي أنشئت في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، لاستغلال زراعات القمح المصرية في تصنيعها، وزيادة نسب الاكتفاء المحلي من الصناعات الغذائية التي يعمل عليها المصنع، فضلاً عن توفير فرص عمل لشباب محافظة المنوفية والمناطق المحيطة بالمصنع، فضلاً عن دعم الجهود التنموية في الدولة.

وتضم منشآت المدينة الصناعية الغذائية بالسادات «سايلو فودز»، 4 مصانع، أحدها لـ«البسكويت»، وآخر لـ«المكرونة»، وثالث لـ«المخبوزات»، بالإضافة إلى مطحن للدقيق، وصوامع لتخزين القمح، فضلاً عن مصانع لطباعة إنتاج العلب لتغليق المنتجات بمختلف أنواعها.

منتجات البسكويت في «سايلو فودز»

وتضم منتجات مصنع «البسكويت» في «سايلو فودز»، كلاً من:

1- بسكويت «BOO»، وهو بسكويت «مقرمش بالكريمة»، أو ما يُعرف «كريسبي ويڤر مع كريمة الفانيليا»، الذي سيأتي في حجم 45 جراما.

2- بسكويت «يو يوز- Yo-YOS»، وهو بسكويت «ويڤر بكريمة الفانيليا»، وتضم 3 قطع من البسكويت.

3- بسكويت «تومور tomorrow»، وهو بسكويت عالٍ الجودة.

منتجات المكرونة في «سايلو فودز»

أما منتجات مصنع «المكرونة» في «سايلو فودز»، فهي:

1- مكرونة «بساطة»، وهي مكرونة مصرية بقمح مصري عالي الجودة، وستُطرح تحت شعار «مكرونة بساطة.. بساطة الأكل المصري».

2- مكرونة «وصفة»، وهي مكرونة بمختلف الأصناف، جاهزة وصالحة للاستخدام في مختلف وصفات الأطعمة المختلفة.

3- مكرونة «باليرمو»، وهي مكرونة على الطراز الإيطالي، صالحة في مختلف الوصفات الإيطالي.

4- شعرية سريعة التحضير «نودلز»، وستحمل اسم «كيرلز».

منتجات المخبوزات في «سايلو فودز»

وتشتمل منتجات مصنع «المخبوزات» في «سايلو فودز» على كلاً من:

- 40 منتجا كمرحلة أولى سيتم تصنيعها داخل مصنع المخبوزات بـ«سايلو فودز».

- سيضم المصنع خطي إنتاج، إحداهما للمخبوزات العربية، وأخرى للمخبوزات الأوروبية.

- وسيضم إنتاج المصنع كلاً من العيش الشامي، وعيش لبناني، وعيش ماوي، وكايزر وتوست، وغيرها من المنتجات.