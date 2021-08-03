بالتفاصيل والشروط.. كيف تستخرج توكيلا لـ«الزواج عن بعد» بالموبايل؟

إذا كنت مسافرا للخارج ومنعتك ظروف العمل أو غلق الحدود بين الدول مثلما حدث في الأيام السابقة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، وأردت الزواج من سيدة في بلدك، فيمكنك تحرير توكيل في الأمور الزوجية لمحام أو لأحد أقاربك لإتمام عملية الزواج وعقد القران، كما يمكن إجراء عمل التوكيل إلكترونيا من خلال الهاتف المحمول، ولمعرفة خطوات استخراج التوكيل نستعرضها في النقاط التالية:

1) الدخول على بوابة مصر الرقمية بالضغط هنا.

2) إنشاء حساب على البوابة من خلال الضغط على زر حساب جديد أعلى يسار الصفحة وإدخال البيانات المطلوبة، وهي الاسم والرقم القومي ورقم المصنع، وهو رقم مدون أسفل يسار بطاقة الرقم القومي، واسم الأم، ورقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني، إضافة إلى انشاء كلمة سر خاصة بالحساب.

3) الدخول إلى الحساب مرة أخرى بعد إنشائه برقم الهاتف المحمول وكلمة السر.

4) الضغط على قائمة الخدمات الرئيسية واختيار خدمة التوثيق.

5) بعد الضغط على خدمة التوثيق تظهر مجموعة من الخدمات، اختر خدمة تحرير توكيل في الأمور الزوجية.

6) إدخال بيانات الطرف الأول، وهي الاسم والرقم القومي والعنوان والمحافظة والحي كما يمكن إضافة طرف أول ثان.

7) إدخال بيانات الطرف الثاني وهي الرقم القومي ورقم المصنع، وهو رقم مدون أسفل يسار بطاقة الرقم القومي، والعنوان والمحافظة والحي.

8) اختيار الديباجة المناسبة لصاحب التوكيل.

9) إدخال بيانات استلام التوكيل وهي المحافظة ومكتب التوثيق وتاريخ وموعد استلامه وفقا للوقت المناسب لصاحب الطلب.

10) يتيح التطبيق بعد ذلك إمكانية إجراء تعديل سواء بالحذف أو الإضافة قبل التأكيد على البيانات والانتقال إلى مرحلة السداد.

11) يكون السداد عبر طريقتين، الأولى من خلال البطاقات الائتمانية، والثانية من خلال شبكة شركات التحصيل الإلكترونية، مثل فوري وأمان ومصاري.

12) حال اختيار البطاقات الائتمانية بنوعيها الفيزا والماستر كارد، يتم إدخال رقم الكارت وتاريخ انتهائه ورقم cvv، وهي آخر 3 أرقام موجودة خلف البطاقة الائتمانية.

13) حال اختيار شركات التحصيل يتم إدخال رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني، وستحصل على كود رقمي صالح لعدد من الساعات، يتم التوجه خلاله إلى أقرب منفذ للشركة والدفع والحصول على إيصال بالسداد، يتم التوجه به إلى مكتب التوثيق في الوقت الذي اخترته من قبل لاستلام التوكيل بشكل نهائي.

شروط الحصول على الخدمة

1) يجب أن تكون بطاقة الطرفين سارية.

2) يجب أن يكون المواطن طالب الخدمة أحد الأطراف الأولى للتوكيل.

3) يجب أن يكون الطرف الثاني محاميا أو قريبا حتى الدرجة الثالثة.