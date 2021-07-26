طريقة إنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية.. شرط للاستفادة من 11 خدمة

تعد بوابة مصر الرقمية، هي أكثر ما يبحث عنه المصريون حاليا، عبر محرك البحث جوجل، والتي توفر أكثر من 11 خدمة حكومية يستفيد منها المواطن إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب للمكاتب الحكومية أو المديريات، والتكدس في طوابير مثلما كان يحدث مسبقا.

شرط بوابة مصر الرقمية للاستمتاع والاستفادة من خدماتها

وتشترط بوابة مصر الرقمية، إنشاء حسابا على الموقع الرسمي لها، من أجل الحصول على الخدمات المقدمة والاستفادة منها.

ويتطلب إنشاء الحساب عبر بوابة مصر الرقمية، إدخال عدة بيانات شخصية مثل بطاقة الرقم القومي، الأمر الذي لفتت بوابة مصر الرقمية الانتباه له، مؤكدة أن جميع البيانات التي تقوم بإدخالها مؤمنة بالكامل ولا يستطيع أحد الاطلاع عليها.

وأكدت بوابة مصر الرقمية، أنه يجب لاستخدام البوابة والاستمتاع بخدماتها المختلفة إنشاء حساب عليها.

خطوات إنشاء حساب عبر بوابة مصر الرقمية

1. الدخول عبر موقع بوابة مصر الرقمية من هنا

2. الضغط على أيقونة إنشاء حساب

3. إدخال الرقم القومي بالبطاقة الشخصية

4. إدخال رقم المصنع الموجود أسفل البطاقة في أقصى اليسار

5. كتابة اسم الوالدة

6. الضغط على أيقونة التالي

7. تظهر صفحة جديدة يتم كتابة فيها رقم الهاتف المحمول

8. يتم إرسال رسالة بها كود مكون من 6 أرقام عبر الهاتف المحمول

9. يتم إدخال الكود المرسل عبر الهاتف المحمول

10. يجب كتابة كلمة مرور جديدة

11. إعادة كتابة نفس كلمة المرور

12. إدخال عنوان البريد الإلكتروني

13. الضغط على أيقونة التالي

ثم تظهر رسالة نصية إلكترونية بأنه تم إنشاء الحساب بنجاح

وتتضمن بوابة مصر الرقمية 11 خدمة تتمثل في: "الأحوال المدنية، والتموين، والتوثيق، ومركباتي، والشهر العقاري".

كما تشمل باقي الخدمات أيضا: "رخصي، والسجل التجاري، والمحاكم، والضرائب العقارية، وخدمات القضايا، والتأمين الاجتماعي".