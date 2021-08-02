مصر الرقمية.. كيف تستخرج بدل تالف لبطاقة الرقم القومي في 12 خطوة

إذا تعرضت بطاقة الرقم القومي الخاص بك للتلف، ولا يوجد لديك وقت للتوجه إلى أقرب فرع من فروع الأحوال المدنية، فإنَّه يمكنك الدخول على موقع مصر الرقمية والحصول على الخدمة عن بعد من خلال اتباع عدد من الخطوات، نستعرضها في النقاط التالية.

1) الدخول إلى بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط.

2) إنشاء حساب على البوابة من خلال إدخال الأسم ورقم بطاقة الرقم القومي واسم الوالدة ورقم الهاتف المحمول والبريد الإليكتروني إضافة إلى إنشاء كلمة سر خاصة بك.

3) الدخول على حسابك الجديد من خلال إدخال رقم الهاتف المحمول وكلمة السر الخاصة بك.

4) الدخول على القائمة الرئيسية للخدماء واختيار «الأحوال المدنية».

5) بمجرد الضغط على خدمة «الأحوال المدنية» سوف تظهر لك عدة خدمات نختار منها «بدل تالف الرقم القومي».

6) إدخال اسم الأم بالكامل والوظيفة نوع الوظيفة إذا كانت قطاع عام أو خاص أو وظيفة مهنية مثل المحامين أو الصحفيين ثم الضغط على التالي.

7) إدخال بيانات استلام بطاقة الرقم القومي حيث يتم إدخال المحافظة والمدينة والحي والشارع ورقم المبني والشقة والدور.

8) يتمّ التأكّد من البيانات ومراجعتها وإمكانية إحداث تغييرات عليها سواء بالإضافة أو التعديل أو الحذف.

9) بعد الضغط على التالي يتمّ إرسال طلبك لمراجعة البيانات ويتم الرد عليك بالموافقة أو الرفض خلال 72 ساعة.

10) في حال الموافقة على طلبك يتم ارسال رسالة عبر هاتفك المحمول لاستكمال باقي الطلب واختيار طريقة الدفع من خلال البطاقات الإئتمانية أو شبكة شركات التحصيل المحتلفة مثل أمان وفوري ومصاري وغيرها من الشركات.

11) في حال اختيارالبطاقات الائتمانية سوف تقوم بإدخال رقم الكارت وتاريخ انتهائه ورقم ccv وهو آخر 3 أرقام من الرقم المدون خلف البطاقة.

12) في حال اختيار شركات التحصيل الإلكترونية يتمّ إدخال البريد الإليكتروني ورقم الهاتف المحمول، ويتمّ بعدها الحصول على كود رقمي صالح لعدد من الساعات يمكن التوجه به إلى أقرب منفذ لشركات التحصيل مثل فوري وأمان ومصاري لتسديد قيمة رسوم الخدمة والحصول على فاتورة السداد.