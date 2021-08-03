مستقر لليوم الثالث.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى مختلف البنوك وشركات الصرافة، اليوم الثلاثاء 3 أغسطس، لليوم الثالث على التوالى خلال الأسبوع الجارى.

أعلى سعر لشراء الدولار:

سجل بنكا «الأهلى الكويتى - مصرف أبوظبى الإسلامى»، أعلى سعرا لشراء الدولار مقابل الجنيه المصرى، بسعر 15.67جنيه.

أقل سعر لشراء الدولار:

في المقابل سجل بنكا «الأهلى المصري - مصر» الأقل سعرا لشراء الدولار مقابل الجنيه، بسعر 15.63جنيه.

تأثير استقرار الدولار على أسعار السلع والمنتجات فى السوق المحلى:

وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة السابق، إنَّ الأوضاع الحالية لحركة الاستيراد هادئة، مشيرا، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنَّ هناك تراجعا فى حجم الواردات، لعدم وجود طلب كبير، لافتا إلى أنَّه رغم القرارات التحفيزية التي أعلنتها الدولة، وارتفاع الأسعار العالمية والشحن، وتراجع عوائد السياحة والصادرات، إلا أنَّ الجنيه صمد أمام الدولار.

ولفت «شيحة» إلى أن الطلب على العملات يشهد هدوءا من جانب المستوردين حاليا، بسبب المخزون، مضيفا أن هناك احتياطيات استراتيجية كافية من المنتجات الغذائية، تصل لمدة 3 أشهر، مشيرا إلى أن هناك مخزونا لبعض السلع يكفي طوال العام وهو ما يضمن الحفاظ على أسعار المنتجات بالأسواق دون زيادة .

وذكر أنه لا توجد أي مشاكل خاصة في الاستيراد وأن كل التعاقدات الاستيرادية دخلت البلاد في مواعيدها، مشيرًا إلى أن مختلف السلع متوفرة في الأسواق وتكفي للاستهلاك ولا توجد فيها أزمة.

وقال على الحريري سكرتير شعبة الصرافة، إنَّ البنوك وشركات الصرافة، استطاعت تلبية كل الطلبات الاستيرادية، وفتح اعتمادات المستوردين دون ضغوط، خاصة للسلع الأساسية، مشيرًا إلى أنَّ هناك وفرة في كل العملات العربية والأجنبية في شركات الصرافة.

وتوقع «الحريري»، مزيدا من استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، دون قفزات سعرية تؤرق الأسواق بسبب عدم الطلب وزيادة تحويلات العاملين بالخارج خلال الفترة القادمة.