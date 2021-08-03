الخدمة الوطنية: مصر تولد من جديد.. وسياسات الرئيس أعادت بناءها

قال اللواء أركان حرب وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، إن مصر تولد من جديد وإن حلم بناء الجمهورية الجديدة يفرض إعطاء أولوية مطلقة لكل ما يدعم زيادة عجلة الإنتاج والأمن والاستقرار.

وأضاف «أبو المجد» في كلمته خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا: «ندرك أن التحدي القائم في عالم اليوم هو تحدٍ اقتصادي بكل أشكاله، وقد كان لسياسات الرئيس السيسي الحكيمة دورا كبيرا في إعادة بناء مصر على دعائم الاقتصاد القوي والعلوم والتقنيات الحديثة أكبر الأثر في نهضة مصر وانطلاقتها الجديدة نحو غد أفضل».

وتابع: «بناء على تعليمات الرئيس السيسي يقوم الجهاز بالتعاون مع أجهزة الدولة ومراكز البحوث العلمية والمتخصصة بتنفيذ العديد من المشروعات العملاقة التي تدعم خطط التنمية الشاملة للدولة في مختلف المجالات».