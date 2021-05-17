تفاصيل الوظائف الشاغرة في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والشروط المطلوبة

أعلنت الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حاجتها لشغل وظائف شاغرة للعمل بنظام التعاقد محدد المدة، للعمل بمواقع الشركة في شرق العوينات، الفرافرة، توشكى، عين داله.

وظائف جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

وتضمنت وظائف مشروعات الخدمة الوطنية وفق الموقع الإلكتروني الخاص بالجهاز، مهندس زرعي، مهندس آبار مياه، مهندس عمارة، مهندس ميكانيكا، مهندس أجهزة ري محوري، أخصائي شئون مالية، أخصائي تسويق، فني مساحة، فني تشغيل وصيانة آبار مياه، فني عامل صيانة ريداتير، فني عامل سباك وشركات ري، فني عامل ميكانيكي جرارات ومعدات زراعية، سائق جرار زراعي.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لوظائف جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

وحدد الجهاز وفق الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لها الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للوظائف المعلن عنها، وذلك على النحو التالي:

أن يكون المتقدم من الذكور فقط، وذلك نظرًا لطبيعة مواقع العمل والبعد عن المناطق المأهولة بالسكان.

العمل والإقامة بالمناطق الصحراوية والنائية طبقا لتمركز مزارع الشركة المختلفة بشرق العوينات، الفرافرة، توشكى، عين داله، وذلك في محافظتي الوادي الجديد وأسوان.

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

يجب أن يكون المتقدم قد قام بتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي أو المؤقت عند التقدم للوظيفة.

الإلتزام بالشروط المحددة بكل وظيفة الخاصة بالمؤهل، التخصص، مجال الخبرة، عدد سنوات الخبرة، وغيرها.

ألا يكون المتقدم قد سبق إتهامه في أي قضايا جنائية أو سياسية.

إثبات سنوات الخبرة والتأهيلات العلمية والعملية بكافة الطرق التي تراها الشركة مناسبة.

إجتياز جميع الاختبارات المقررة «شخصي، فني، طبي، وغيرها».

يجب أن يكون تقدير المتقدم لا يقل عن جيد.

يفضل أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية مع تقديم الشهادات الدالة على ذلك.

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