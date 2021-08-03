تحقيقات «نصاب بنها»: ضحاياه من أقاربه وأصدقائه

كشفت تحقيقات نيابة بنها بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، في واقعة «نصاب بنها» أن معظم ضحايا المتهم من أقاربه وأصدقائه ومعارفه، استولي منهم علي قرابة 4 ملايين جنيه بحجة استثمارها في تجارة العصائر والمياه المعدنية مقابل أرباح ولكنه استولى على المبالغ وراوغهم في ردها.

وجدد قاضي المعارضات بمحكمة بنها الجزئية حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد أن قرر حبس «مستريح بنها»، الذي تم إلقاء القبض عليه بمعرفة إدارة البحث الجنائي ومباحث الأموال العامة بمديرية أمن القليوبية بعد الاستيلاء على أكثر من 4 ملايين جنيه من المواطنين.

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تلقت إخطارًا من رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثان بنها بورود بلاغا من «أسماء.ا.م»، وأخرى بتضررهم من المتهم «أحمد.ع.م»، بعد استيلائه على مبالغ ماليه تصل إلى 4 ملايين جنيه بزعم توظيفها في تجارة المياه المعدنية والعصائر، وكشفت تحريات وحدتي المباحث الجنائية والأموال العامة أن المتهم يتنقل بين قريتة الشموت مركز بنها وسكنه بدائرة قسم ثان بنها.

وأكدت التحريات أن المتهم نصب على العديد من معارفه وأقاربه وإجمالى المبالغ المستولى عليها 4 ملايين جنيه وأنه أقنعهم بتوظيف أموالهم فى تجارة المياه المعدنية والعصائر وحرروا ضده محاضر نصب وباستئذان النيابة العامة وتقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث قسم ثان بنها بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من إلقاء القبض على المتهم وتحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم.