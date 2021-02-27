تجديد حبس مستريح قليوب 15 يوما للمرة الثانية
كتب:
حسن صالح
05:24 م | السبت 27 فبراير 2021
ضحايا مستريح قليوب
قضت محكمة قليوب الجزئية، اليوم السبت، بحبس مستريح قليوب 15 يومًا على ذمة التحقيقات، للمرة الثانية على خلفية اتهامه بالنصب على عدد من المواطنين، في مدينة قليوب، والاستيلاء منهم على ما يقرب من 3 ملايين جنيه، بحجة تشغيلها في تجارة المشغولات الذهبية.
اعترف المتهم أمام المحكمة بالاستلاء علي المبالغ من المواطنين، وطلب من المحكمة أجل لسداد المبالغ التي استولى عليها.
كان اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم قليوب، يفيد تلقيه عدة بلاغات من العديد من المواطنين يبلغ عددهم 40 شخصا، يتهمون فيها «جواهرجي» بالاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها في تجارة الذهب.
وجرى تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء حاتم حداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى «نادر. ن» 52 عاما، جواهرجي، استولى على قرابة 3 ملايين جنيه من العديد من المواطنين، بحجة تشغيلها في الذهب مقابل أرباح شهرية، وبعد فترة فوجئ الضحايا بعدم دفع الأرباح لهم، وأنه قام ببيع المحل والمنزل واصطحب أسرته وهرب من المنطقة.
ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكانه، وألقي القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيات، وتم عرضه على قاضي المعارضات بمحكمة قليوب فقرر حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
في وقت سابق أمر أحمد الإمبابى، رئيس نيابة قليوب، بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاستيلائها على 3 ملايين جنيه من المواطنين بنظام الجمعيات.
وأشارت المتهمة خلال التحقيقات إلى أنها تعرضت للنصب في مبلغ نصف مليون جنيه، مما جعلها تتعثر في دفع أموال المواطنين، والتي أخذتها منهم على نظام جمعيات متنوعة.
وكشفت تحريات المباحث الجنائية، أن السيدة التي استولت على مبلغ 3 ملايين جنيه، من المواطنين بقليوب، كانت تقوم بعمل جمعيات بنظام شهري مع المواطنين، وأنها منذ ثلاثة أشهر، بدأت بمماطلتهم وعدم دفع أي أموال لهم وتبين من التحريات، أن قسم قليوب تلقى 50 محضرا ضد المتهمة، وتم توجيه تهمة خيانة أمانة لها، والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة.
كان اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، تلقى إخطارا بالواقعة من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية.
وتبين من تحريات الرائد مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم شرطة قليوب، بعد ورد بلاغ لوحدة مباحث قسم قليوب، من عدة مواطنين وجميعهم مقيمون عزبة الزيتون بدائرة قسم قليوب، بتضررهم من إحدى السيدات وتدعى «زينب. ج. ي» ربة منزل 33 عاما، ومقيمة بعزبة الزيتون بمدينة قليوب، لقيامها بالنصب عليهم، والتحصل منهم على مبالغ مالية بإجمالي ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه، على سبيل إنشاء جمعية، وتمكن ضباط وحدة مباحث قليوب من ضبط المتهمة، بمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة ورددت مضمون ما جاء بأقوال الشاكين.