تجديد حبس مستريح قليوب 15 يوما للمرة الثانية

قضت محكمة قليوب الجزئية، اليوم السبت، بحبس مستريح قليوب 15 يومًا على ذمة التحقيقات، للمرة الثانية على خلفية اتهامه بالنصب على عدد من المواطنين، في مدينة قليوب، والاستيلاء منهم على ما يقرب من 3 ملايين جنيه، بحجة تشغيلها في تجارة المشغولات الذهبية.

اعترف المتهم أمام المحكمة بالاستلاء علي المبالغ من المواطنين، وطلب من المحكمة أجل لسداد المبالغ التي استولى عليها.

كان اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم قليوب، يفيد تلقيه عدة بلاغات من العديد من المواطنين يبلغ عددهم 40 شخصا، يتهمون فيها «جواهرجي» بالاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها في تجارة الذهب.

وجرى تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء حاتم حداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى «نادر. ن» 52 عاما، جواهرجي، استولى على قرابة 3 ملايين جنيه من العديد من المواطنين، بحجة تشغيلها في الذهب مقابل أرباح شهرية، وبعد فترة فوجئ الضحايا بعدم دفع الأرباح لهم، وأنه قام ببيع المحل والمنزل واصطحب أسرته وهرب من المنطقة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكانه، وألقي القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيات، وتم عرضه على قاضي المعارضات بمحكمة قليوب فقرر حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

في وقت سابق أمر أحمد الإمبابى، رئيس نيابة قليوب، بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاستيلائها على 3 ملايين جنيه من المواطنين بنظام الجمعيات.

وأشارت المتهمة خلال التحقيقات إلى أنها تعرضت للنصب في مبلغ نصف مليون جنيه، مما جعلها تتعثر في دفع أموال المواطنين، والتي أخذتها منهم على نظام جمعيات متنوعة.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية، أن السيدة التي استولت على مبلغ 3 ملايين جنيه، من المواطنين بقليوب، كانت تقوم بعمل جمعيات بنظام شهري مع المواطنين، وأنها منذ ثلاثة أشهر، بدأت بمماطلتهم وعدم دفع أي أموال لهم وتبين من التحريات، أن قسم قليوب تلقى 50 محضرا ضد المتهمة، وتم توجيه تهمة خيانة أمانة لها، والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة.

كان اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، تلقى إخطارا بالواقعة من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية.

وتبين من تحريات الرائد مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم شرطة قليوب، بعد ورد بلاغ لوحدة مباحث قسم قليوب، من عدة مواطنين وجميعهم مقيمون عزبة الزيتون بدائرة قسم قليوب، بتضررهم من إحدى السيدات وتدعى «زينب. ج. ي» ربة منزل 33 عاما، ومقيمة بعزبة الزيتون بمدينة قليوب، لقيامها بالنصب عليهم، والتحصل منهم على مبالغ مالية بإجمالي ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه، على سبيل إنشاء جمعية، وتمكن ضباط وحدة مباحث قليوب من ضبط المتهمة، بمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة ورددت مضمون ما جاء بأقوال الشاكين.