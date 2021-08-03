حافظا لكتاب الله.. من هو خطيب الزهراء لايق قارئة القرآن أمام الرئيس؟

أعلنت أسرة الطالبة «الزهراء لايق حلمي»، قارئة القرآن الكريم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة المنعقد مؤخرًا، خطبتها وقراءة الفاتحة على «أحمد رمزي أبو داوود»، على أن يتمّ حفل الخطوبة في غضون الأيام المقبلة بإحدى القاعات الكبرى وإقامة حفل إنشاد ديني لهما بحضور كبار الشخصيات في المحافظة ووسائل الإعلام.

وتستعرض« الوطن» معلومات عن خطيب الزهراء لايق حلمي قنديل بعد قراءة فاتحتها.

- اسمه أحمد رمزي أبو داوود.

- نجل عمدة قرلاية الشباسية بمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ.

- خريج كلية شريعة وقانون دفعة 2019.

- يبلغ من العمر 25 عامًا.

- تخرج بتقدير عالي وهو من أوائل دفعته.

- حافظًا لكتاب الله باعتباره خريج أزهر.

- ينتظر تعيينه في النيابة العامة أو دار الإفتاء.

- ملتزم بصلواته ويؤم المصلين في المسجد في بعض الأحيان.

- يحب عمل الخير ويسعى لحل المشاكل بين الناس كما يفعل والده.

- انتهى من أداء الخدمة العسكرية.

- حلم بأن تكون الزهراء أمًا لأبنائه وفقًا لوالده، فهو يعرف الزهراء منذ سنوات فهما يعيشان في قرية واحدة.

- يفتخر بكونها حاملة لكتاب الله وكونها أول فتاة قرأت القرآن أمام الرئيس اسليسي.

- يدعم الزهراء وسيجعلها تستكمل دراستها، ويحلم بأن تلتحق في كلية الطب كما تحلم هي.