عاجل.. وزير التعليم: التغذية المدرسية تستهدف 13.2 مليون طالب

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية تضيف لمحور بناء الإنسان المصري، وجزء أساسي منه التعلم واكتساب المعارف، وجزء منه البناء البدني والعقلي السليم، ومنظومة التعليم قبل الجامعي بها ربع عدد السكان من الشباب والأطفال بالمدارس، ومن حيث التعلم والمعارف يتم إنتاج نظام تعليمي جديد داخله فكرة ترسيخ الهوية وبناء الشخصية، وتكملة البناء العقلي والبدني السليم عن طريق التغذية المدرسية أمر مهم جدا.

واستكمل وزير التعليم، أن إجمالي عدد الطلاب نحو 24 مليون طالب، منوها بأن برنامج التغذية المدرسية يستهدف 12.2 مليون طالب تقريبا، ومليون طالب بالمدارس الأزهرية.

وأضاف وزير التعليم، خلال حفل افتتاح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن التغذية المدرسة في المدارس المصرية هو برنامج منذ عدد السنوات تقدمه الوزارة بهدف توفير تغذية مدرسة صحية، للمساهمة بجانب الأنشطة الرياضية لإعداد جيل من الأصحاء كي يبنوا حياه منتجة لسنوات مقبلة وتقليل الأمراض والضغط على المنظومة الصحية.