في 5 خطوات.. تفاصيل صرف معاش استثنائي من التأمينات

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن لأصحاب المعاشات طلب صرف معاش استثنائي، ومنح وتحسين المعاشات الاستثنائية لضحايا الكوارث العامة لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية، مشيرة إلى أنه يتم منح العاملين السابقين بالحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم على أي معاش لأي سبب، كما يجوز تحسين معاشات العاملين السابقين استثنائياً لمواجهة ظروف طارئة سواء صحية أو اجتماعية.

خطوات صرف «المعاش الاستثنائي»

وترصد «الوطن» الخطوات الواجب اتباعها للحصول على المعاش الاستثنائي، وفقا لما أكدته الهيئة القومية للتأمينات على موقعها الرسمى كالتالي:

- استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من جهة عملك السابقة إذا كنت من العاملين السابقين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام.

- يمكن استيفاء نموذج المعاش من مكتب التأمينات المختص، وتقديمه بعد اعتماده إلى إدارة المعاشات الاستثنائية.

- في حالة منح المعاش أو تحسينه سيتم تحويلك للهيئة العامة للتأمين الصحي «اللجنة الطبية» لتقرير نوع المرض ومدى حاجته إلى علاج طويل وذلك في حالة طلب تحسين المعاش لحالة مرضية.

- تجرى الهيئة القومية للتأمينات بحثا اجتماعيا يحدد مصادر الدخل في حالة طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية.

- يشترط على طالب المعاش عرض طلب صرف المعاش الاستثنائي مرفقاً به التقرير الطبي والبحث الاجتماعي على اللجنة التحضيرية لتقرير مدي حقه في المعاش الاستثنائي سواء منح أو تحسين ثم يعرض على اللجنة العليا للنظر في الطلب.

استمرار صرف المعاشات لليوم الرابع على التوالي

وفي سياق آخر، تواصل مكاتب البريد والبنوك صرف معاشات شهر أغسطس 2021، لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن لليوم الرابع على التوالي، فيما أكدت الهيئة القومية للتأمينات، أنه تم التعاون مع شركات المحمول مثل «فودافون مصر، وأورنج مصر، واتصالات مصر، ووي»، لإتاحة وتيسير صرف المعاشات لمستحقيها من خلال محافظ الهاتف المحمول، في إطار توجه الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.