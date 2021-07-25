عاجل.. صرف المعاشات من خلال المحفظة الإلكترونية

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إتاحة وتيسير صرف المعاشات من خلال محافظ الهاتف المحمول، بدايةً من الأحد المقبل، تزامنًا مع صرف معاشات أغسطس من البنوك ومكاتب البريد.

وأوضح مصدر مسؤول بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ستقوم بتحويل جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد، الأسبوع الجاري، قبل صرف معاشات أغسطس 2021، الأحد المقبل، من ماكينات البنك والبريد، وكذلك من خلال شركة منافذ شركة «فوري»، حيث يتم الصرف لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن، بإجمالي 31 مليار جنيه.

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، التعاون مع شركات المحمول العاملة بالسوق المصري (فودافون مصر، وأورنج مصر، واتصالات مصر، ووي»، لإتاحة وتيسير صرف المعاشات لمستحقيها من خلال محافظ الهاتف المحمول، في إطار توجه الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، ونشر استخدام القنوات والبدائل الإلكترونية.

«التأمينات» تطالب أصحاب المعاشات التوجه لشركة المحمول لفتح محفظة إلكترونية

وأوضحت الهيئة أنه يتم الصرف من محافظ الهاتف المحمول، عن طريق توجه صاحب المعاش إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها خط الهاتف المحمول لفتح محفظة إلكترونية، والتوقيع على طلب صرف المعاش عليها، على أن تُستكمل باقي الإجراءات بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وشركة المحمول وذلك لتيسير الإجراءات على المستحقين.

وتتيح المحافظ الإلكترونية استخدام الرصيد المتاح بها في العديد من الخدمات، منها السحب النقدي والتحويل وعمليات سداد المستحقات الحكومية والمرافق والجهات المختلفة، وكذلك سداد المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو الشراء عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية أو باستخدام رمز الاستجابة السريعة.

وأتاحت الهيئة القومية للتأمينات العديد من الخدمات الإلكترونية على بوابة مصر الرقمية، للتيسير على المواطنين المتمثلة في (الاستعلام عن الرقم التأمينية، والاستعلام عن آخر مدة تأمينية، والاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي، والاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي، والاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه، والاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، والاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف، والاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد، الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف، الاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج، والاستعلام عن سداد العاملين بالخارج، الاستعلام عن بيانات (مركبة أو أكثر) للمالك، والاستعلام عن رصيد حساب (مركبة أو أكثر للمالك)، والاستعلام عن بيانات رخصة مركبة، والاستعلام عن رصيد حساب سيارة» .