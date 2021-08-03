السيسي للأسر المصرية: راقبوا أوزان أولادكم.. وخلوهم ياكلوا أكل صحي

قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أثناء كلمته في حفل افتتاح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات في محافظة المنوفية، وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا، حيث علّق الرئيس على تقرير بيانات طلاب المدارس المصرية وعدد المستفيدين من الوجبات الغذائية المدرسية، ونسبة الطلاب المصابين بالسمنة أو الأنميا أو من يعانون من مرض التقزم.

وتحدّث الرئيس عن خطورة النمو السكاني المتسارع في مصر وما يسببه من ضرر على مجالات الحياة كافة، قائلا إنّ هناك 3.4 مليون طالب يعانون من نسبة سمنة عالية، مطالبا الأسر وأولياء الأمور، بمراقبة أوزان أطفالهم واتباع أنظمة غذائية صحية.

وحذّر الرئيس السيسي من خطورة استمرار معدل النمو السكاني في مصر كما هو الآن، قائلا: «النمو المتزايد في عدد السكان يلتهم جهود الدولة في جميع مناحي الاقتصاد المصري».

وتساءل الرئيس: «بدون حرج أو توجيه لوم لأي جهة، هل نحن كمصريين نريد عدد أطفال أكبر أم جودة في صحة وأمان الطلاب؟»، متابعا أنّ هؤلاء الأطفال والطلاب غالبا لا يمارسون الرياضة، ويتناولون طعام غير صحي.

وأكد الرئيس السيسي أهمية ودور الأسر المصرية في التنشئة الصحيحة للأطفال، إلى جانب دور الدولة والحكومة، مضيفا: «دول ولاد مصر، وده دورنا كلنا ومسؤوليتنا أمام أولادنا، لازم نغير ثقافة التغذية عشان نضمن صحة أفضل لأولادنا».

ولفت الرئيس إلى أنّ عدد السكان زاد منذ 2011 حتى اليوم 20 مليون نسمة، متسائلا: «الأسعار لازم تزيد لأن حجم الطلب بيزيد، يا ترى الأرض الزراعية زادت عشان نسد الفجوة دي؟».