وزير التعليم: نستهدف تقديم وجبات تغذية مدرسية صحية وبخامات محلية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة عملت خلال السنوات الماضية على إيجاد حلول للتغذية المدرسية، تستهدف مدارس مختلفة من داخلي وتربية خاصة وذوي الاحتياجات الخاصة، وكان يجري التعاقد مركزيا مع المدارس، وبعض المحافظات كان بها مصانع، بالإضافة إلى مساهمة وزارة الزراعة، ونظرا للاهتمام الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهذا الأمر جرى التعاقد مع المصانع التي تعتمدها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وطبقا لمواصفات المعهد القومي للتغذية بوزارة الصحة، وجرى التكليف بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لتقديم تغذية مدرسية صحية مؤمنة وبخامات محلية ومطابقة للمواصفات العالمية لبناء الإنسان المصري.

وأضاف وزير التعليم، خلال حفل افتتاح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز»، بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا، أن مصر مصنفة من أعلى الدول في عدد الطلاب اللذين يتلقون الوجبات المدرسية،مشيرا إلى أن 20% فقط من الطلاب يتلقون التغذية المدرسية في الدول محدودة الدخل، ولكن مصر تقدم الوجبات المدرسية لنحو 80% من الطلاب، ومصر موقفها جيد للغاية، مقارنة بدول كثيرة.