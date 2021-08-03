وزيرة الصحة توجه الشكر لـ«جهاز الخدمة الوطنية»: قضى على أزمة ألبان الأطفال

تقدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالشكر لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الذي استطاع توفير 100% من احتياجات ألبان الأطفال، ومثيل لبن الأم لكل الأطفال الرضع، موضحة: «قبل 3 سنوات كانت لدينا مشكلة في ألبان الأطفال، ولكن الآن 100% من احتياجات وزارة الصحة تتجاوز 21.5 مليون عبوة سنويا يتم توفيرها من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بأعلى كفاءة، ما أدى إلى تحسين مؤشرات الصحة للأطفال دون سن الخامسة بشهادة منطمة الصحة العالمية».

وأضافت وزيرة الصحة، خلال حفل افتتاح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التغذية المدرسية كانت نتيجة المؤشرات لحملة 100 مليون صحة، الذي غير مفهوم الصحة بالعالم كله، وأدى إلى تغيير سياسات الصحة وتبنته منظمة الصحة العالمية كأحد محاور مبادرات الصحة العامة لتحسين صحة المواطنين.