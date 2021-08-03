السيسي: «دورنا نشتغل عشان الناس.. ولو مش قادرين نمشي»

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، استمراره في بذل الجهود للارتقاء بحياة المواطنين، متابعا: «إحنا مش بنمن على أهلنا، دورنا إننا نشتغل ونبذل جهد عشان خاطر الناس، ولو مش قادرين نقوم بالدور ده نمشي».

وأشار رئيس الجمهورية، في كلمته خلال حفل افتتاح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا إلى قضية الزيادة السكانية، قائلا: «لكن لازم الناس يبقوا عارفين إن استمرار هذا الشكل من النمو السكاني.. ساعات ببقى ماشي آلاقي أسرة معاها 3 أو 4 أولاد، هتأكلهم إيه؟! هتقدر تخلي جسمه رياضي كويس؟!».

وتابع: «لو عنده ضعف في بنيانه هيبقى في مشكلة في حياته العامة، لأننا بنتكلم على عمر ممتد لـ70 سنة، يا ترى هيبقى كم من عدد السنين هيبقى الولد أو الطفل الصغير قادر على إنه يكون بسلامة بدنية وصحية ونفسية؟! 20 أو 30 أو 40 أو 50 سنة.. القضية مش أي أكل أو شرب والرعاية مش أي رعاية».